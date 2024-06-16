الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ثقب غامض على كوكب المريخ... ما علاقته بالكائنات الفضائية؟
علوم وتكنولوجيا
2024-06-16 | 11:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ثقب غامض على كوكب المريخ... ما علاقته بالكائنات الفضائية؟
ثقب غامض على كوكب المريخ... ما علاقته بالكائنات الفضائية؟
أثارت حفرة غامضة على كوكب المريخ تكهنات بأنها قد تكون بوابة لحياة غريبة قديمة، كما أنها قد تكون مأوى للكائنات الفضائية.
وفي التفاصيل، يبلغ عرض الحفرة حوالي 150 قدمًا، وتقع على حافة بركان قديم، واقترح العلماء أنها قد تحمي الكائنات الفضائية، بحال وجودها، من إشعاع الكوكب الأحمر والظروف القاسية.
وقال العلماء إنه من المحتمل أن تكون الحفرة بمثابة أنبوب للحمم البركانية تحت الأرض تشكل أثناء انفجار بركاني، ويمكن أن يكون النفق العميق بمثابة مأوى لرواد الفضاء المستعدين للانطلاق في عالم المريخ.
وأعادت جامعة أريزونا نشر صورة لثقب المريخ، ما أثار نقاشًا إضافيًا حول كيفية تأثيرها على المهام العلمية المستقبلية.
وشرح العلماء أن الحفر مثيرة للاهتمام حقًا لأنها أماكن قد يتمكن رواد الفضاء من الذهاب إليها ليحموا أنفسهم من الإشعاع كون الغلاف الجوي الرقيق للمريخ يخلق مستويات إشعاعية خطيرة.
ويشكل الإشعاع تحديًا كبيرًا لرواد الفضاء الذين قد يتعرضون للأشعة الكونية عالية الطاقة التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية طويلة المدى مثل إعتام عدسة العين، أمراض القلب، السرطان، الضرر الجيني والوفاة.
المصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
المريخ...
علاقته
بالكائنات
الفضائية؟
التالي
حدث نادر يحدث مرة واحدة في العمر... السماء ستشهد على ولادة نجم جديد "في أي لحظة" (فيديو)
"ميتا" توقف مشروعها لاستخدام بيانات المستخدمين في برنامج ذكاء اصطناعي "ثوري"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-30
اكتشاف "مذهل" يثير موجة من الانتقادات... ما علاقة كوكب المريخ؟
علوم وتكنولوجيا
2024-03-30
اكتشاف "مذهل" يثير موجة من الانتقادات... ما علاقة كوكب المريخ؟
0
منوعات
2024-06-12
خطأ "ساذج" دمّر علاقتها بصديقاتها وتسبّب بطردها من المجموعة... إليكم ما حصل مع هذه الشابة!
منوعات
2024-06-12
خطأ "ساذج" دمّر علاقتها بصديقاتها وتسبّب بطردها من المجموعة... إليكم ما حصل مع هذه الشابة!
0
منوعات
2024-06-11
"زوجة أخي المتلاعبة أجبرته على قطع علاقته بنا"... امرأة تروي قصّتها الغريبة وهذه تفاصيلها!
منوعات
2024-06-11
"زوجة أخي المتلاعبة أجبرته على قطع علاقته بنا"... امرأة تروي قصّتها الغريبة وهذه تفاصيلها!
0
منوعات
2024-06-04
"بإمكانها أن تدمّر علاقته بوالده"... شابة تكتشف حقيقة صادمة عن عائلة حبيبها!
منوعات
2024-06-04
"بإمكانها أن تدمّر علاقته بوالده"... شابة تكتشف حقيقة صادمة عن عائلة حبيبها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
12:08
حدث نادر يحدث مرة واحدة في العمر... السماء ستشهد على ولادة نجم جديد "في أي لحظة" (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
12:08
حدث نادر يحدث مرة واحدة في العمر... السماء ستشهد على ولادة نجم جديد "في أي لحظة" (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
16:10
"ميتا" توقف مشروعها لاستخدام بيانات المستخدمين في برنامج ذكاء اصطناعي "ثوري"
علوم وتكنولوجيا
16:10
"ميتا" توقف مشروعها لاستخدام بيانات المستخدمين في برنامج ذكاء اصطناعي "ثوري"
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-15
الكشف عن مومياوات جديدة من الكائنات الفضائية في البيرو... ماذا يقول العلماء؟
علوم وتكنولوجيا
2024-06-15
الكشف عن مومياوات جديدة من الكائنات الفضائية في البيرو... ماذا يقول العلماء؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-14
3 تغييرات رئيسية تنتظر مستخدمي واتساب... إليكم التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-06-14
3 تغييرات رئيسية تنتظر مستخدمي واتساب... إليكم التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-14
فنانة محجبة تغنّي مع جاد شويري... والجمهور: تتناقض مع أفكاره التحررية!
فنّ
2024-06-14
فنانة محجبة تغنّي مع جاد شويري... والجمهور: تتناقض مع أفكاره التحررية!
0
أمن وقضاء
2024-06-09
نصائح السلامة العامة من فوج إطفاء بيروت لموسم الصيف
أمن وقضاء
2024-06-09
نصائح السلامة العامة من فوج إطفاء بيروت لموسم الصيف
0
منوعات
2024-05-24
"عاش لمدة 4 أشهر في منزلي من دون علمي"... امرأة تكتشف أمرًا مرعبًا! (فيديو)
منوعات
2024-05-24
"عاش لمدة 4 أشهر في منزلي من دون علمي"... امرأة تكتشف أمرًا مرعبًا! (فيديو)
0
فنّ
2024-06-02
بعد نجاح ألبومها الجديد... اليسا تشكر جمهورها: "بفضلكم فرحتي كبيرة"
فنّ
2024-06-02
بعد نجاح ألبومها الجديد... اليسا تشكر جمهورها: "بفضلكم فرحتي كبيرة"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:42
بطولة اليورو تضخ أكثر من مليار دولار في إقتصاد ألمانيا
أخبار دولية
13:42
بطولة اليورو تضخ أكثر من مليار دولار في إقتصاد ألمانيا
0
رياضة
13:36
في الرياضة... إيطاليا وهولندا يعودان من بعيد والعين الليلة على إنكلترا
رياضة
13:36
في الرياضة... إيطاليا وهولندا يعودان من بعيد والعين الليلة على إنكلترا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مبادرة لبنانية ألمانية فرنسية للحفاظ على أرشيف وذاكرة الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مبادرة لبنانية ألمانية فرنسية للحفاظ على أرشيف وذاكرة الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قصور تاريخية لا يزال الحفاظ عليها في لبنان مهمًا... كاميرا الـLBCI تأخذكم إلى قصر شهاب
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قصور تاريخية لا يزال الحفاظ عليها في لبنان مهمًا... كاميرا الـLBCI تأخذكم إلى قصر شهاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كرز العرقوب... موسم ضائع بفعل الإعتداءات الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كرز العرقوب... موسم ضائع بفعل الإعتداءات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عيد الأضحى في راشيا... جمعة فرح وعودة إلى التراث
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عيد الأضحى في راشيا... جمعة فرح وعودة إلى التراث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هوكستين في اسرائيل سعيا لتهدئة جبهة الشمال وحزب الله: لا تفاوض قبل وقف حرب غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هوكستين في اسرائيل سعيا لتهدئة جبهة الشمال وحزب الله: لا تفاوض قبل وقف حرب غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
نتنياهو يلغي قرارا لقيادة الجيش بوقف للنار جزئي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
نتنياهو يلغي قرارا لقيادة الجيش بوقف للنار جزئي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الاضحى في غزة: بأيّ حال عُدت يا عيد
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الاضحى في غزة: بأيّ حال عُدت يا عيد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
16:16
بعد فضيحة "بيرييه"... هل تم توقيف إنتاجها وبيعها؟
منوعات
16:16
بعد فضيحة "بيرييه"... هل تم توقيف إنتاجها وبيعها؟
2
أخبار دولية
00:43
الجيش الإسرائيلي يعلن "هدنة تكتيكية يومية" في جنوب قطاع غزة
أخبار دولية
00:43
الجيش الإسرائيلي يعلن "هدنة تكتيكية يومية" في جنوب قطاع غزة
3
أخبار لبنان
06:49
وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام
أخبار لبنان
06:49
وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام
4
حال الطقس
01:23
موجة الحرّ تنحسر...
حال الطقس
01:23
موجة الحرّ تنحسر...
5
منوعات
11:10
صور عائلية مميزة... الإعلامية نيكول الحجل بانتظار الفرحة الثانية (صور)
منوعات
11:10
صور عائلية مميزة... الإعلامية نيكول الحجل بانتظار الفرحة الثانية (صور)
6
أمن وقضاء
05:23
قوى الامن: كشف ملابسات عملية تكسير مقهى وإطلاق نار ومقتل حارس أمن
أمن وقضاء
05:23
قوى الامن: كشف ملابسات عملية تكسير مقهى وإطلاق نار ومقتل حارس أمن
7
منوعات
15:51
طلّق ليتزوجها... وبعد سنوات ضبطته مع طليقته في مشهد صادم!
منوعات
15:51
طلّق ليتزوجها... وبعد سنوات ضبطته مع طليقته في مشهد صادم!
8
أمن وقضاء
09:23
ضربها والدها بعصا... وفاة ابنة الـ10 سنوات في بعلبك
أمن وقضاء
09:23
ضربها والدها بعصا... وفاة ابنة الـ10 سنوات في بعلبك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More