الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حدث نادر يحدث مرة واحدة في العمر... السماء ستشهد على ولادة نجم جديد "في أي لحظة" (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2024-06-16 | 12:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حدث نادر يحدث مرة واحدة في العمر... السماء ستشهد على ولادة نجم جديد "في أي لحظة" (فيديو)
حدث نادر يحدث مرة واحدة في العمر... السماء ستشهد على ولادة نجم جديد "في أي لحظة" (فيديو)
من المقرر أن يشتعل النجم "T Coronae Borealis" في أي لحظة من الآن، ليصبح ساطعًا مثل نجم الشمال وبمجرد ظهور المستعر سيكون مرئيًا بالعين المجردة لبضعة أيام قبل أن يختفي لمدة 80 عامًا أخرى.
وفي التفاصيل، قالت خبيرة المستعرات في وكالة ناسا، الدكتورة ريبيكا هونسيل، إننا لا نرى عادةً انفجارًا متكررًا في حياة الإنسان، ونادرًا ما يكون قريبًا نسبيًا من نظامنا.
وأضافت الدكتورة هونسيل أن هذا الأمر يحدث مرة واحدة في العمر، وسيظهر النجم المتوهج في كوكبة خافتة تُسمى التاج الشمالي أو الإكليل الشمالي، بين كوكبتي "بوتيس" و"هيركوليس".
ومن المتوقع أن يظهر "T Coronae Borealis" في أي لحظة ابتداء من الآن حتى أيلول، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
واحدة
العمر...
السماء
ستشهد
ولادة
"في
لحظة"
(فيديو)
التالي
ثقب غامض على كوكب المريخ... ما علاقته بالكائنات الفضائية؟
"ميتا" توقف مشروعها لاستخدام بيانات المستخدمين في برنامج ذكاء اصطناعي "ثوري"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-15
فيديو للحظة إنقاذ "عمر الجزائري" وتفاصيل جديدة تُكشف... هذا ما حصل مع والدته وما علاقة كلبه وشقيقة الخاطف؟ (فيديو)
منوعات
2024-05-15
فيديو للحظة إنقاذ "عمر الجزائري" وتفاصيل جديدة تُكشف... هذا ما حصل مع والدته وما علاقة كلبه وشقيقة الخاطف؟ (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2024-05-09
حدث تاريخي سيكون مرئيا بالعين المجردة... هل نحن على موعد مع انفجار كوني "يحدث مرة واحدة في العمر"؟
علوم وتكنولوجيا
2024-05-09
حدث تاريخي سيكون مرئيا بالعين المجردة... هل نحن على موعد مع انفجار كوني "يحدث مرة واحدة في العمر"؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-12
روبوتات واقعية للغاية ونابضة "بالعواطف"... مصنع صيني يعمل على تنفيذ مشروع جديد ! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2024-06-12
روبوتات واقعية للغاية ونابضة "بالعواطف"... مصنع صيني يعمل على تنفيذ مشروع جديد ! (فيديو)
0
منوعات
2024-06-12
"أغلقا نافذتكما!"... لحظات صاخبة في إحدى الشقق بقرب سكن جامعي: طالبة توثق اللحظة! (فيديو)
منوعات
2024-06-12
"أغلقا نافذتكما!"... لحظات صاخبة في إحدى الشقق بقرب سكن جامعي: طالبة توثق اللحظة! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
11:15
ثقب غامض على كوكب المريخ... ما علاقته بالكائنات الفضائية؟
علوم وتكنولوجيا
11:15
ثقب غامض على كوكب المريخ... ما علاقته بالكائنات الفضائية؟
0
علوم وتكنولوجيا
16:10
"ميتا" توقف مشروعها لاستخدام بيانات المستخدمين في برنامج ذكاء اصطناعي "ثوري"
علوم وتكنولوجيا
16:10
"ميتا" توقف مشروعها لاستخدام بيانات المستخدمين في برنامج ذكاء اصطناعي "ثوري"
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-15
الكشف عن مومياوات جديدة من الكائنات الفضائية في البيرو... ماذا يقول العلماء؟
علوم وتكنولوجيا
2024-06-15
الكشف عن مومياوات جديدة من الكائنات الفضائية في البيرو... ماذا يقول العلماء؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-14
3 تغييرات رئيسية تنتظر مستخدمي واتساب... إليكم التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-06-14
3 تغييرات رئيسية تنتظر مستخدمي واتساب... إليكم التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-14
فنانة محجبة تغنّي مع جاد شويري... والجمهور: تتناقض مع أفكاره التحررية!
فنّ
2024-06-14
فنانة محجبة تغنّي مع جاد شويري... والجمهور: تتناقض مع أفكاره التحررية!
0
أمن وقضاء
2024-06-09
نصائح السلامة العامة من فوج إطفاء بيروت لموسم الصيف
أمن وقضاء
2024-06-09
نصائح السلامة العامة من فوج إطفاء بيروت لموسم الصيف
0
منوعات
2024-05-24
"عاش لمدة 4 أشهر في منزلي من دون علمي"... امرأة تكتشف أمرًا مرعبًا! (فيديو)
منوعات
2024-05-24
"عاش لمدة 4 أشهر في منزلي من دون علمي"... امرأة تكتشف أمرًا مرعبًا! (فيديو)
0
فنّ
2024-06-02
بعد نجاح ألبومها الجديد... اليسا تشكر جمهورها: "بفضلكم فرحتي كبيرة"
فنّ
2024-06-02
بعد نجاح ألبومها الجديد... اليسا تشكر جمهورها: "بفضلكم فرحتي كبيرة"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:42
بطولة اليورو تضخ أكثر من مليار دولار في إقتصاد ألمانيا
أخبار دولية
13:42
بطولة اليورو تضخ أكثر من مليار دولار في إقتصاد ألمانيا
0
رياضة
13:36
في الرياضة... إيطاليا وهولندا يعودان من بعيد والعين الليلة على إنكلترا
رياضة
13:36
في الرياضة... إيطاليا وهولندا يعودان من بعيد والعين الليلة على إنكلترا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مبادرة لبنانية ألمانية فرنسية للحفاظ على أرشيف وذاكرة الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مبادرة لبنانية ألمانية فرنسية للحفاظ على أرشيف وذاكرة الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قصور تاريخية لا يزال الحفاظ عليها في لبنان مهمًا... كاميرا الـLBCI تأخذكم إلى قصر شهاب
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قصور تاريخية لا يزال الحفاظ عليها في لبنان مهمًا... كاميرا الـLBCI تأخذكم إلى قصر شهاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كرز العرقوب... موسم ضائع بفعل الإعتداءات الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كرز العرقوب... موسم ضائع بفعل الإعتداءات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عيد الأضحى في راشيا... جمعة فرح وعودة إلى التراث
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عيد الأضحى في راشيا... جمعة فرح وعودة إلى التراث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هوكستين في اسرائيل سعيا لتهدئة جبهة الشمال وحزب الله: لا تفاوض قبل وقف حرب غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هوكستين في اسرائيل سعيا لتهدئة جبهة الشمال وحزب الله: لا تفاوض قبل وقف حرب غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
نتنياهو يلغي قرارا لقيادة الجيش بوقف للنار جزئي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
نتنياهو يلغي قرارا لقيادة الجيش بوقف للنار جزئي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الاضحى في غزة: بأيّ حال عُدت يا عيد
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الاضحى في غزة: بأيّ حال عُدت يا عيد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
16:16
بعد فضيحة "بيرييه"... هل تم توقيف إنتاجها وبيعها؟
منوعات
16:16
بعد فضيحة "بيرييه"... هل تم توقيف إنتاجها وبيعها؟
2
أخبار دولية
00:43
الجيش الإسرائيلي يعلن "هدنة تكتيكية يومية" في جنوب قطاع غزة
أخبار دولية
00:43
الجيش الإسرائيلي يعلن "هدنة تكتيكية يومية" في جنوب قطاع غزة
3
أخبار لبنان
06:49
وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام
أخبار لبنان
06:49
وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام
4
حال الطقس
01:23
موجة الحرّ تنحسر...
حال الطقس
01:23
موجة الحرّ تنحسر...
5
منوعات
11:10
صور عائلية مميزة... الإعلامية نيكول الحجل بانتظار الفرحة الثانية (صور)
منوعات
11:10
صور عائلية مميزة... الإعلامية نيكول الحجل بانتظار الفرحة الثانية (صور)
6
أمن وقضاء
05:23
قوى الامن: كشف ملابسات عملية تكسير مقهى وإطلاق نار ومقتل حارس أمن
أمن وقضاء
05:23
قوى الامن: كشف ملابسات عملية تكسير مقهى وإطلاق نار ومقتل حارس أمن
7
منوعات
15:51
طلّق ليتزوجها... وبعد سنوات ضبطته مع طليقته في مشهد صادم!
منوعات
15:51
طلّق ليتزوجها... وبعد سنوات ضبطته مع طليقته في مشهد صادم!
8
أمن وقضاء
09:23
ضربها والدها بعصا... وفاة ابنة الـ10 سنوات في بعلبك
أمن وقضاء
09:23
ضربها والدها بعصا... وفاة ابنة الـ10 سنوات في بعلبك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More