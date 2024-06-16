حدث نادر يحدث مرة واحدة في العمر... السماء ستشهد على ولادة نجم جديد "في أي لحظة" (فيديو)

حدث نادر يحدث مرة واحدة في العمر... السماء ستشهد على ولادة نجم جديد "في أي لحظة" (فيديو)



من المقرر أن يشتعل النجم "T Coronae Borealis" في أي لحظة من الآن، ليصبح ساطعًا مثل نجم الشمال وبمجرد ظهور المستعر سيكون مرئيًا بالعين المجردة لبضعة أيام قبل أن يختفي لمدة 80 عامًا أخرى.



وفي التفاصيل، قالت خبيرة المستعرات في وكالة ناسا، الدكتورة ريبيكا هونسيل، إننا لا نرى عادةً انفجارًا متكررًا في حياة الإنسان، ونادرًا ما يكون قريبًا نسبيًا من نظامنا.



وأضافت الدكتورة هونسيل أن هذا الأمر يحدث مرة واحدة في العمر، وسيظهر النجم المتوهج في كوكبة خافتة تُسمى التاج الشمالي أو الإكليل الشمالي، بين كوكبتي "بوتيس" و"هيركوليس".



ومن المتوقع أن يظهر "T Coronae Borealis" في أي لحظة ابتداء من الآن حتى أيلول، وفق ما نقل موقع