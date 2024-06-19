تيك توك يواجه ادعاءات جديدة في أميركا... ما القصّة؟

أحالت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية شكوى ضد تطبيق تيك توك وشركة “ByteDance” الصينية بشأن الانتهاكات المحتملة لخصوصية الأطفال إلى وزارة العدل الأميركية.وقالت اللجنة المذكورة إن تحقيقاتها الخاصة كشفت أن "التطبيق والشركة ينتهكان القانون".ولفتت اللجنة إلى أنها "لا تعلن عادةً عن إحالة شكوى إلى وزارة العدل لكنّها شعرت أن هذا الأمر يصب في المصلحة العامة".وقال متحدث باسم تطبيق تيك توك إنهم "يشعرون بخيبة أمل كبيرة بسبب هذا القرار".