2min

تبادلت روحها مع كائن فضائي... تجربة غريبة من نوعها حصلت مع إحدى النساء! (فيديو)

تبادلت روحها مع كائن فضائي... تجربة غريبة من نوعها حصلت مع إحدى النساء! (فيديو)







وفي التفاصيل، شرحت تايلر الأربعينية كيف حدثت القصة عندما أُصيبت بمرض شديد بسبب السعال الديكي، إذ فقدت الكثير من وزنها وقال لها الأطباء إنها لن تتمكن من النجاة.



وأشارت تايلر إلى أنها قامت بما يُسمى "الدخول" مع كائن فضائي، ويحدث ذلك عندما تغادر روح الشخص الأصلية جسده ويتم استبدالها بروح جديدة مختلفة.



واعترفت تايلر أنها لا تحب أن تطلق على نفسها اسم كائن فضائي لأن هناك "الكثير من الوصمات المرتبطة بالكلمة"، ولذلك، فإنها تستخدم مصطلح "بذور النجوم".



ويُذكر أن بذور النجوم هم أفراد يُعتقد أنهم أتوا إلى الأرض من أبعاد أخرى للمساعدة في شفاء الكوكب وتوجيه البشرية إلى "العصر الذهبي" التي ستكون فترة مليئة بالسعادة والازدهار.



وأوضحت تايلر أن روحها ذهبت إلى السماك القطبي، وهو النجم الأكثر سطوعا في الكوكبة الشمالية، ورابع ألمع نجم في سماء الليل، واكتشفت مكانها من خلال "السفر النجمي"، وهي تجربة تحدث عندما يكون الانسان في حالة تأمل عميقة.



وقال الأطباء إنها كانت "معجزة" عندما بدأت الطفلة البالغة من العمر ثماني سنوات في التعافي من المرض. قامت كيلي تايلر بـ"تبادل الأرواح" مع كائن فضائي وذلك عندما كانت في الثامنة من عمرها، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، شرحت تايلر الأربعينية كيف حدثت القصة عندما أُصيبت بمرض شديد بسبب السعال الديكي، إذ فقدت الكثير من وزنها وقال لها الأطباء إنها لن تتمكن من النجاة.وأشارت تايلر إلى أنها قامت بما يُسمى "الدخول" مع كائن فضائي، ويحدث ذلك عندما تغادر روح الشخص الأصلية جسده ويتم استبدالها بروح جديدة مختلفة.واعترفت تايلر أنها لا تحب أن تطلق على نفسها اسم كائن فضائي لأن هناك "الكثير من الوصمات المرتبطة بالكلمة"، ولذلك، فإنها تستخدم مصطلح "بذور النجوم".ويُذكر أن بذور النجوم هم أفراد يُعتقد أنهم أتوا إلى الأرض من أبعاد أخرى للمساعدة في شفاء الكوكب وتوجيه البشرية إلى "العصر الذهبي" التي ستكون فترة مليئة بالسعادة والازدهار.وأوضحت تايلر أن روحها ذهبت إلى السماك القطبي، وهو النجم الأكثر سطوعا في الكوكبة الشمالية، ورابع ألمع نجم في سماء الليل، واكتشفت مكانها من خلال "السفر النجمي"، وهي تجربة تحدث عندما يكون الانسان في حالة تأمل عميقة.وقال الأطباء إنها كانت "معجزة" عندما بدأت الطفلة البالغة من العمر ثماني سنوات في التعافي من المرض.