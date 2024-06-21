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عاش قبل 78 مليون سنة... اكتشاف جمجمة أكبر ديناصور "نباتي" في أميركا الشمالية (صور)

عاش قبل 78 مليون سنة... اكتشاف جمجمة أكبر ديناصور "نباتي" في أميركا الشمالية (صور)







وفي التفاصيل، تم اكتشاف ديناصور الـ"Lokiceratops rangiformis" الذي يحمل أكبر القرون وأكثرها بريقًا بين كل أنواع الديناصورات.



ويبلغ طوله 27 قدمًا أي حوالي 6.7 مترًا ويزن 5 أطنان، وقال العلماء إن هذا "الوحش المثير" هو أكبر ديناصور مقرن تم اكتشافه على الإطلاق في أميركا الشمالية.



وشرح البروفيسور في جامعة "يوتا" في ولاية كولورادو، مارك لوين، أن هذا الديناصور كان نباتيا ولطيفًا، إذ لم يمارس العنف ولم يأكل الحيوانات والبشر كغيره من الديناصورات.



وعثر البروفيسور لوين والمؤلف المشارك جوزيف سيرتيتش على لوكيسيراتوبس في الأراضي الوعرة في شمال مونتانا، حيث كانت أجزاء جمجته الضخمة مدفونة في الصخر. اكتشف العلماء نوعًا جديدا من الديناصورات التي كانت تجوب مستنقعات مونتانا الواقعة في الولايات المتحدة، وذلك قبل 78 مليون سنة من يومنا هذا، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، تم اكتشاف ديناصور الـ"Lokiceratops rangiformis" الذي يحمل أكبر القرون وأكثرها بريقًا بين كل أنواع الديناصورات.ويبلغ طوله 27 قدمًا أي حوالي 6.7 مترًا ويزن 5 أطنان، وقال العلماء إن هذا "الوحش المثير" هو أكبر ديناصور مقرن تم اكتشافه على الإطلاق في أميركا الشمالية.وشرح البروفيسور في جامعة "يوتا" في ولاية كولورادو، مارك لوين، أن هذا الديناصور كان نباتيا ولطيفًا، إذ لم يمارس العنف ولم يأكل الحيوانات والبشر كغيره من الديناصورات.وعثر البروفيسور لوين والمؤلف المشارك جوزيف سيرتيتش على لوكيسيراتوبس في الأراضي الوعرة في شمال مونتانا، حيث كانت أجزاء جمجته الضخمة مدفونة في الصخر.