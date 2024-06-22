الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إرجاء عودة مركبة ستارلاينر إلى الأرض مجدداً
علوم وتكنولوجيا
2024-06-22 | 06:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إرجاء عودة مركبة ستارلاينر إلى الأرض مجدداً
أعلنت وكالة ناسا مساء الجمعة أنها سترجئ مجدداً عودة مركبة "ستارلاينر" المصنّعة من شركة "بوينغ" إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية، بعدما كان ذلك مقرراً في 26 حزيران.
وأوضحت وكالة الفضاء الأميركية أن هذا التأجيل الجديد سيتيح المزيد من الوقت لفحص أعطال الوقود الدافع وتسربات الهيليوم التي تسببت في التأخير الأول.
وقد مُددت مهمة "ستارلاينر" المأهولة الأولى إلى محطة الفضاء الدولية، والتي كان من المقرر في البداية أن تستمر نحو ثمانية أيام، إلى تاريخ غير محدد بعد.
ويطيل ذلك إقامة رائدي الفضاء اللذين نقلتهما "ستارلاينر" على محطة الفضاء الدولية بسبب مشاكل في الوقود وتسربات الهيليوم.
وانطلقت المركبة من فلوريدا في 5 حزيران، بعد تأخير سنوات وتأجيل المهمة مرات عدة قبل فترة وجيزة من الإطلاق.
وقالت ناسا في منشور في وقت متأخر من مساء الجمعة "يعمل المسؤولون التنفيذيون في وكالة ناسا وبوينغ على تعديل عودة المركبة الفضائية لاختبار طيران طاقم ستارلاينر إلى الأرض".
وأشار إلى أن تأجيل المغادرة المقرر "الأربعاء 26 حزيران يضع حدا لعملية فك التحام المركبة ستارلاينر وهبوطها (...) مع منح فرق المهمة وقتاً لفحص بيانات نظام الدفع".
وقال المسؤول في وكالة "ناسا" ستيف ستيتش "نأخذ وقتنا ونتبع العملية القياسية لفريقنا الذي يدير المهمة".
وأضاف "نسترشد بالبيانات في عملية اتخاذ القرار لدينا حول التعامل مع التسريبات الصغيرة في نظام الهيليوم وأداء الدفع الذي لاحظناه أثناء الالتقاء والالتحام".
وأشار ستيتش إلى أن ستارلاينر، التي يقودها رائدا الفضاء بوتش ويلمور وسوني وليامز، "تعمل بشكل جيد في المدار عندما تلتحم بالمحطة الفضائية".
وقالت ناسا إن الطاقم ليس مستعجلا لمغادرة المحطة لأنها مجهزة بشكل جيد و"جدول المحطة مفتوح نسبيا حتى منتصف آب".
وأرجئ الالتحام الأولي بمحطة الفضاء الدولية لأكثر من ساعة، بعد مشكلات في تشغيل بعض محركات الدفع الخاصة بمركبة ستارلاينر المستخدمة في المناورات المتقدمة.
وأثّر تسرب الهيليوم على ستارلاينر قبل إطلاقها. وعلى الرغم من عدم قابليته للاحتراق، إلا أن الهيليوم يمارس ضغطاً على نظام الدفع. لكن ظهرت تسريبات أخرى أثناء الرحلة.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
مركبة
ستارلاينر
الأرض
مجدداً
إطلاق قمر اصطناعي صيني فرنسي لاكتشاف الكون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-03
إرجاء إطلاق أول رحلة مأهولة لـ"ستارلاينر"... لن تنطلق قبل هذا التاريخ!
علوم وتكنولوجيا
2024-06-03
إرجاء إطلاق أول رحلة مأهولة لـ"ستارلاينر"... لن تنطلق قبل هذا التاريخ!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-05-07
بعد حدوث عطل فني... إرجاء إقلاع مركبة بوينغ الفضائية "ستايلاينر"
علوم وتكنولوجيا
2024-05-07
بعد حدوث عطل فني... إرجاء إقلاع مركبة بوينغ الفضائية "ستايلاينر"
0
أخبار دولية
2024-05-07
إرجاء إقلاع مركبة بوينغ الفضائية "ستايلاينر" بسبب عطل فني
أخبار دولية
2024-05-07
إرجاء إقلاع مركبة بوينغ الفضائية "ستايلاينر" بسبب عطل فني
0
أخبار دولية
12:59
الأمم المتحدة تشترط تقدمًا في حقوق المرأة لعودة أفغانستان إلى المجتمع الدوليّ
أخبار دولية
12:59
الأمم المتحدة تشترط تقدمًا في حقوق المرأة لعودة أفغانستان إلى المجتمع الدوليّ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
06:41
إطلاق قمر اصطناعي صيني فرنسي لاكتشاف الكون
علوم وتكنولوجيا
06:41
إطلاق قمر اصطناعي صيني فرنسي لاكتشاف الكون
0
علوم وتكنولوجيا
06:31
"أقزام بنية" من نوع غير مألوف اكتُشفت في مجرّة درب التبانة
علوم وتكنولوجيا
06:31
"أقزام بنية" من نوع غير مألوف اكتُشفت في مجرّة درب التبانة
0
علوم وتكنولوجيا
05:13
"آبل" ترجئ إطلاق نظامها الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتحاد الأوروبي
علوم وتكنولوجيا
05:13
"آبل" ترجئ إطلاق نظامها الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتحاد الأوروبي
0
علوم وتكنولوجيا
14:06
عاش قبل 78 مليون سنة... اكتشاف جمجمة أكبر ديناصور "نباتي" في أميركا الشمالية (صور)
علوم وتكنولوجيا
14:06
عاش قبل 78 مليون سنة... اكتشاف جمجمة أكبر ديناصور "نباتي" في أميركا الشمالية (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-12
شيرين عبد الوهاب تعلن خطوبتها... هل كشفت هوية خطيبها وموعد زفافها؟!
فنّ
2024-06-12
شيرين عبد الوهاب تعلن خطوبتها... هل كشفت هوية خطيبها وموعد زفافها؟!
0
فنّ
2024-06-12
الأوّل هدّدها والأخير أحبطها... كم عدد زيجات شيرين عبد الوهاب؟
فنّ
2024-06-12
الأوّل هدّدها والأخير أحبطها... كم عدد زيجات شيرين عبد الوهاب؟
0
رياضة
13:28
التوتش..لعبة للجميع
رياضة
13:28
التوتش..لعبة للجميع
0
خبر كاذب
2024-06-19
ما حقيقة كلام هوكستين حول فشل المحاولات بتسوية الوضع بشمال اسرائيل؟
خبر كاذب
2024-06-19
ما حقيقة كلام هوكستين حول فشل المحاولات بتسوية الوضع بشمال اسرائيل؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
06:59
الاحتفال بإنجازات نادي الرياضي - بيروت
رياضة
06:59
الاحتفال بإنجازات نادي الرياضي - بيروت
0
أخبار لبنان
06:57
افتتاح مؤتمر الانتشار الأول للروم الملكيين الكاثوليك: "معاً نعزز الوحدة الملكية"
أخبار لبنان
06:57
افتتاح مؤتمر الانتشار الأول للروم الملكيين الكاثوليك: "معاً نعزز الوحدة الملكية"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بمزيج من مشاعر التأثّر والدموع... معايدات من القلب لكل أب
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بمزيج من مشاعر التأثّر والدموع... معايدات من القلب لكل أب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
تأكيد أميركيّ على ضرورة الحل الديبلوماسيّ بين لبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:42
تأكيد أميركيّ على ضرورة الحل الديبلوماسيّ بين لبنان وإسرائيل
0
رياضة
13:31
كلفة رحلتك الى الألعاب الأولمبية
رياضة
13:31
كلفة رحلتك الى الألعاب الأولمبية
0
رياضة
13:28
التوتش..لعبة للجميع
رياضة
13:28
التوتش..لعبة للجميع
0
أخبار دولية
13:19
الجبهة الشعبية-القيادة العامة تعيد اراضٍ في الدامور وتبقى في الأنفاق
أخبار دولية
13:19
الجبهة الشعبية-القيادة العامة تعيد اراضٍ في الدامور وتبقى في الأنفاق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في أفقا شلال ومغارة وآثار… وخوّات
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في أفقا شلال ومغارة وآثار… وخوّات
0
رياضة
13:15
في الرياضة... إلمانيا تقسو على اسبانيا في اليورو والعين الليلية على لقاء فرنسا وهولاندا
رياضة
13:15
في الرياضة... إلمانيا تقسو على اسبانيا في اليورو والعين الليلية على لقاء فرنسا وهولاندا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:04
الخارجية الكويتية تجدد دعوتها للعدول عن التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي وضرورة مغادرة أراضيه
أخبار لبنان
17:04
الخارجية الكويتية تجدد دعوتها للعدول عن التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي وضرورة مغادرة أراضيه
2
فنّ
04:27
"أنقذوا شيرين عبد الوهاب قبل أن نبكي كلّنا"
فنّ
04:27
"أنقذوا شيرين عبد الوهاب قبل أن نبكي كلّنا"
3
خبر عاجل
07:46
معلومات للـLBCI: الوفد القبرصي بعد لقائه البيسري اكد ان قبرص ليست ضد اي جهة ولا تقبل باستخدام أراضيها من قبل اي جهة للإعتداء على اي دولة والأراض التي حصلت عليها المناورات العسكرية ذات سيادة بريطانية
خبر عاجل
07:46
معلومات للـLBCI: الوفد القبرصي بعد لقائه البيسري اكد ان قبرص ليست ضد اي جهة ولا تقبل باستخدام أراضيها من قبل اي جهة للإعتداء على اي دولة والأراض التي حصلت عليها المناورات العسكرية ذات سيادة بريطانية
4
خبر عاجل
09:25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة داخل انفاق المطار باتجاه خلدة بسبب تصادم بين مركبتين
خبر عاجل
09:25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة داخل انفاق المطار باتجاه خلدة بسبب تصادم بين مركبتين
5
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في أفقا شلال ومغارة وآثار… وخوّات
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في أفقا شلال ومغارة وآثار… وخوّات
6
آخر الأخبار
13:59
هيئة البث الإسرائيلية: الإعلان الإسرائيلي المتوقع يأتي وسط احتمالات توسيع المواجهة مع حزب الله في لبنان
آخر الأخبار
13:59
هيئة البث الإسرائيلية: الإعلان الإسرائيلي المتوقع يأتي وسط احتمالات توسيع المواجهة مع حزب الله في لبنان
7
فنّ
04:37
ستيفاني عطالله بالمايوه على البحر... ممنوع التعليق! (صور)
فنّ
04:37
ستيفاني عطالله بالمايوه على البحر... ممنوع التعليق! (صور)
8
أخبار دولية
03:16
ماكرون: اتخذت قرارا جسيما للغاية وكلفني غاليا
أخبار دولية
03:16
ماكرون: اتخذت قرارا جسيما للغاية وكلفني غاليا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More