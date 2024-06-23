شراكة محتملة بين "أبل" وميتا" في مجال الذكاء الاصطناعي

شراكة محتملة بين "أبل" وميتا" في مجال الذكاء الاصطناعي

تستعد ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، لمناقشة دمج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها مع نظام الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون الذي أعلنت عنه شركة أبل في الآونة الأخيرة، وذلك وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأحد.

