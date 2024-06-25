الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أنتركتيكا أمام "نقطة تحول" مناخية جديدة... هذا ما حذّر منه الخبراء!
علوم وتكنولوجيا
2024-06-25 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أنتركتيكا أمام "نقطة تحول" مناخية جديدة... هذا ما حذّر منه الخبراء!
أنتركتيكا أمام "نقطة تحول" مناخية جديدة... هذا ما حذّر منه الخبراء!
اكتشف العلماء أن بلوغ "نقطة تحوّل" جديدة في أنتركتيكا بات أمرًا ممكنا، حيث تتجه القارة القطبية الجنوبية نحو "ذوبان غير منضبط" لصفائحها الجليدية، وفق دراسة نُشرت الثلاثاء.
وفي التفاصيل، يحدث الذوبان بسبب تسرّب مياه المحيط الأكثر دفئاً بين الجليد والأرض التي تقع عليها، وتقع الصفائح الجليدية في القارة القطبية الجنوبية على قاعدة صخرية، وتمتد إلى ما وراء الساحل لتطفو على البحر.
وقد أظهرت دراسات سابقة أن مياه البحر، التي ترتفع درجة حرارتها نتيجة للاحترار المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، يمكن أن تتسلل إلى منطقة الالتقاء بين الأرض والبحر، وتتقدم تحت الجليد الأرضي، إلى داخل الأراضي أكثر من أي وقت مضى.
وتؤكد الدراسة التي نشرت نتائجها الثلاثاء مجلة "نيتشر جيوساينس" هذه الفرضية، أنه مع ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، يتسارع تسلل مياه البحر على مسافات قصيرة، ما يؤدي إلى ذوبان الجليد عن طريق تسخينه من الأسفل، وفق ما أوضحه معد الدراسة الرئيسي ألكسندر برادلي.
وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، عندما يتجاوز الذوبان المتسارع تكوين الجليد الجديد في القارة، ما يهدد سكان المناطق الساحلية في كل أنحاء العالم، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ومع ذلك، فإن النماذج التي استخدمها الباحثون في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة لتوقع تأثير الاحترار المناخي على القارة القطبية الجنوبية لم تأخذ هذه الظاهرة في الاعتبار.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
"نقطة
تحول"
مناخية
جديدة...
الخبراء!
التالي
مجموعات النجوم الأولى ساعدت في تكوين المجرات في الفجر الكوني
شراكة محتملة بين "أبل" وميتا" في مجال الذكاء الاصطناعي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-03-31
اردوغان يقر بأن نكسة الانتخابات البلدية شكلت "نقطة تحول" لحزبه
أخبار دولية
2024-03-31
اردوغان يقر بأن نكسة الانتخابات البلدية شكلت "نقطة تحول" لحزبه
0
أخبار لبنان
2024-06-24
بري: الوضع غير مطمئن... و"أمل" ستكون بالمرصاد وبالصفوف الأمامية بحال حصول توغل بري اسرائيلي
أخبار لبنان
2024-06-24
بري: الوضع غير مطمئن... و"أمل" ستكون بالمرصاد وبالصفوف الأمامية بحال حصول توغل بري اسرائيلي
0
أخبار لبنان
2024-06-23
"كي لا نكون أمام شغور ثانٍ"... الراعي يدعو الى الإسراع بايجاد حل لفتح أبواب الكلية الحربية
أخبار لبنان
2024-06-23
"كي لا نكون أمام شغور ثانٍ"... الراعي يدعو الى الإسراع بايجاد حل لفتح أبواب الكلية الحربية
0
آخر الأخبار
2024-06-21
بعثة إيران بالأمم المتحدة: حزب الله يمتلك القدرة للدفاع عن نفسه وعن لبنان وأي "قرار متهور" من إسرائيل قد يغرق المنطقة في حرب جديدة
آخر الأخبار
2024-06-21
بعثة إيران بالأمم المتحدة: حزب الله يمتلك القدرة للدفاع عن نفسه وعن لبنان وأي "قرار متهور" من إسرائيل قد يغرق المنطقة في حرب جديدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
15:50
للحد من الجرائم... "السجن الافتراضي" يعاقب المجرم بذكريات اصطناعية! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
15:50
للحد من الجرائم... "السجن الافتراضي" يعاقب المجرم بذكريات اصطناعية! (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
11:13
المسبار الصيني يعود إلى الأرض ويحمل عينات من الجانب البعيد للقمر... "المهمة نجحت"!
علوم وتكنولوجيا
11:13
المسبار الصيني يعود إلى الأرض ويحمل عينات من الجانب البعيد للقمر... "المهمة نجحت"!
0
علوم وتكنولوجيا
07:43
مجموعات النجوم الأولى ساعدت في تكوين المجرات في الفجر الكوني
علوم وتكنولوجيا
07:43
مجموعات النجوم الأولى ساعدت في تكوين المجرات في الفجر الكوني
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-23
شراكة محتملة بين "أبل" وميتا" في مجال الذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2024-06-23
شراكة محتملة بين "أبل" وميتا" في مجال الذكاء الاصطناعي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-23
في فرنسا... إصابة امرأة بجروح خطيرة والسبب: الذئاب!
منوعات
2024-06-23
في فرنسا... إصابة امرأة بجروح خطيرة والسبب: الذئاب!
0
آخر الأخبار
2024-06-03
باسيل لـ"عشرين 30": اللبنانيون وحزب الله وجمهوره وحتى السيد نصرالله لا يريدون الحرب
آخر الأخبار
2024-06-03
باسيل لـ"عشرين 30": اللبنانيون وحزب الله وجمهوره وحتى السيد نصرالله لا يريدون الحرب
0
اسرار
2024-06-10
أسرار الصحف 11-06-2024
اسرار
2024-06-10
أسرار الصحف 11-06-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-19
مؤتمر للحشيمي والنقابات الزراعية بعد الشكاوى من الإجراءات الأمنية بحق الورش الزراعية
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-19
مؤتمر للحشيمي والنقابات الزراعية بعد الشكاوى من الإجراءات الأمنية بحق الورش الزراعية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
معجزة ايطاليا في اليورو وصراع على الصدارة بين فرنسا وهولندا
تقارير نشرة الاخبار
13:53
معجزة ايطاليا في اليورو وصراع على الصدارة بين فرنسا وهولندا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
القطاع العقاري بين التحديات وفرص الاستثمار
تقارير نشرة الاخبار
13:49
القطاع العقاري بين التحديات وفرص الاستثمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ودٌ متبادل بين باسيل وفرنجية في بكركي لا يُترجم في الرئاسة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ودٌ متبادل بين باسيل وفرنجية في بكركي لا يُترجم في الرئاسة
0
أخبار دولية
13:39
قبيل الانتخابات الفرنسية... هكذا تبدو الائتلافات السياسية من اليمين إلى اليسار
أخبار دولية
13:39
قبيل الانتخابات الفرنسية... هكذا تبدو الائتلافات السياسية من اليمين إلى اليسار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
محاولات في الأسابيع المقبلة لحل الصراع بين حزب الله واسرائيل بالطرق الديبلوماسية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
محاولات في الأسابيع المقبلة لحل الصراع بين حزب الله واسرائيل بالطرق الديبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مستقبل الاتفاق النووي بعد الانتخابات الرئاسية الايرانية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مستقبل الاتفاق النووي بعد الانتخابات الرئاسية الايرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جوليان أسانج إلى الحرية بعد ١٩٠٠ يوم من السجن
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جوليان أسانج إلى الحرية بعد ١٩٠٠ يوم من السجن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
رحلة جوليان أسانج وويكيليكس من التأسيس إلى الترحيل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
رحلة جوليان أسانج وويكيليكس من التأسيس إلى الترحيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
تحذيرات بري من الحرب تقلق اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:13
تحذيرات بري من الحرب تقلق اللبنانيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:09
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
02:43
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
02:43
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وحركة المرور كثيفة في المحلة
3
فنّ
03:38
نجم "كسر عضم" يتزوّج من زميلته في مفاجأة من العيار الثقيل (فيديو)
فنّ
03:38
نجم "كسر عضم" يتزوّج من زميلته في مفاجأة من العيار الثقيل (فيديو)
4
آخر الأخبار
05:18
وصول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية والنائب بيار بو عاصي عن حزب القوات اللبنانية والنائب نديم الجميل عن حزب الكتائب اللبنانية إلى لقاء بكركي الجامع بمشاركة أمين سر دولة الفاتيكان
آخر الأخبار
05:18
وصول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية والنائب بيار بو عاصي عن حزب القوات اللبنانية والنائب نديم الجميل عن حزب الكتائب اللبنانية إلى لقاء بكركي الجامع بمشاركة أمين سر دولة الفاتيكان
5
فنّ
03:55
إبنة أمل بوشوشة تلفت الأنظار... هل تشبه والدها اللبناني؟
فنّ
03:55
إبنة أمل بوشوشة تلفت الأنظار... هل تشبه والدها اللبناني؟
6
أخبار دولية
04:28
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: إسرائيل ستعمل على حل الصراع مع حزب الله خلال الأسابيع المقبلة
أخبار دولية
04:28
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: إسرائيل ستعمل على حل الصراع مع حزب الله خلال الأسابيع المقبلة
7
منوعات
08:45
"زوجي خانني مع شقيقتي"... والمبرر الذي استخدمه لا يصدق! (فيديو)
منوعات
08:45
"زوجي خانني مع شقيقتي"... والمبرر الذي استخدمه لا يصدق! (فيديو)
8
فنّ
03:44
محمد رمضان ممنوع من دخول مصر؟
فنّ
03:44
محمد رمضان ممنوع من دخول مصر؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More