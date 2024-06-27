طلاب من الجامعة اللبنانية يكتشفون ثغرات أمنية في شركات عالمية بارزة!

استطاع 3 طلاب من الجامعة اللبنانية اكتشاف ثغرات أمنية في عدد من الشركات العالمية الكبيرة كـ"Yahoo" و"TeamViewer" وبنك "société générale".وأوردت الجامعة اللبنانية في بيان أسماء الطلاب وهم: حسن شيت/سنة ثانية إدارة أعمال في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال – الفرع الأول، أسامة بربر/سنة رابعة هندسة اتصالات في كلية الهندسة – الفرع الأول وأحمد زين الدين/خريج هندسة مدنية من كلية الهندسة – الفرع الثالث.وأوضح البيان أن "منصة "HackerOne" التي يستخدمها الطلاب للإبلاغ عن الثغرات الأمنية، كافأت الطلاب بمبلغ مالي وصنفتهم ضمن لائحة الشرف التابعة لها على الصعيدين المحلي والعالمي، فاحتل الطالب حسن شيت المركز الأول على مستوى لبنان والمركز التاسع والثلاثين على مستوى العالم".