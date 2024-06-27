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الحيوانات الأليفة باتت عرضة للطفيليات طوال السنة بفعل التغير المناخي

علوم وتكنولوجيا
2024-06-27 | 13:46
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الحيوانات الأليفة باتت عرضة للطفيليات طوال السنة بفعل التغير المناخي
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الحيوانات الأليفة باتت عرضة للطفيليات طوال السنة بفعل التغير المناخي

تطال تبعات تغير المناخ الكلاب والقطط الأليفة أيضاً إذ باتت هذه الحيوانات المنزلية عرضة على مدار السنة للبراغيث والقراد والطفيليات الماصة للدم التي يمكن أن تنقل إليها أمراضًا قاتلة.

وأوضح الطبيب البيطري المتخصص في الأمراض الجلدية وعضو الجمعية الفرنسية لبيطريي الحيوانات الأليفة إيريك غاغير أن تراجع حدّة الطقس في فصل الشتاء يؤدي في الواقع إلى ظهور الحشرات والعث على مدار العام وليس فقط في الصيف.

وشرح الاختصاصي أن "اجتماع حرارة تبلغ 18 درجة مع مستوى رطوبة متوسط" يجعل "البراغيث موجودة طوال العام، وهو ما ينطبق أيضاً تقريباً على القراد".

ولاحظت المُساعِدة البيطرية كارول أرشيه خلال مؤتمر لشركة "إم إس ديه سانتيه أنيمال" للأدوية عن الموضوع أن "الناس كانوا في السابق يأتون لطلب المشورة في شأن هذا الموضوع في الربيع، لكنهم اليوم باتوا يأتون حتى في الشتاء".

ويمكن هذه الطفيليات أن تكون مؤذية جداً للحيوانات الأليفة. ولا تقتصر مضارها على الحكة وخطر الحساسية، إذ يمكن للقراد أن ينقل البكتيريا أو الطفيليات من خلال اللدغات التي تؤدي إلى أمراض خطيرة في بعض الأحيان كداء البيروبلازما (القاتل إذا لم يُعالَج في الوقت المناسب) أو مرض لايم.

وشدّد الطبيب البيطري المتخصص في الأمراض الجلدية أموري بريان من هذا المنطلق على ضرورة اليقظة، داعياً اصحاب الحيوانات الأليفة إلى فحصها بعناية وإلى المواظبة  طوال العام على إعطائها العلاج المضاد للطفيليات.

ومع أن 90 في المئة من أصحاب الكلاب أكدوا أنهم سبق أن استخدموا منتجاً خارجياً مضاداً للطفيليات، لا يهتم سوى نصفهم بتجديد العلاج، وفقًا لاستطلاع "اوبينيون واي" الذي أجري في آذار/مارس 2024 في فرنسا وشمل ألفاً من أصحاب الكلاب.

وفي المتوسط، تتم حماية الحيوانات لمدة 3,8 أشهر فحسب في السنة، وفقاً لتقديرات أصحابها.

ونبّه بريان إلى أن هذا ليس كافيا "لكسر دورة" تكاثر الطفيليات وحماية الحيوانات، مشدداً على ضرورة اللجوء إلى الأطباء البيطريين القادرين على تحديد العلاج الأنسب.

فمن غير الجائز مثلاً إعطاء القطة المنزلية جرعة أقل من عامل مضاد للطفيليات مخصص للكلاب، على قوله، إذ أن العلاجات الخارجية للكلاب التي تعتمد على البيرميثرين يمكن أن تكون قاتلة للقطط.

وشرح غاغير أن "العلاج ينبغي أن يتناسب مع نمط حياة الحيوان. فالعلاج لكلب الشقة الذي لا يسافر، لا يمكن أن يكون صالحاً لكلب الصيد الذي يعيش مع حيوانات أخرى ويذهب إلى الغابة".

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