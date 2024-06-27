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أول وجه روبوت في العالم مصنوع من الجلد البشري يبتسم "بشكل طبيعي" ومخيف! (فيديو)

علوم وتكنولوجيا
2024-06-27 | 14:21
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أول وجه روبوت في العالم مصنوع من الجلد البشري يبتسم &quot;بشكل طبيعي&quot; ومخيف! (فيديو)
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أول وجه روبوت في العالم مصنوع من الجلد البشري يبتسم "بشكل طبيعي" ومخيف! (فيديو)

نجح علماء يابانيون في جعل روبوت يبتسم "بشكل طبيعي" من خلال استخدام الخلايا البشرية، في إنجاز يمثّل ثورة تكنولوجية لأنّ الروبوتات عادة ما تكون مغطاة بجلد من السيليكون لا تتعرّق ولا تندمل جروحها.

وعرض باحثون من جامعة طوكيو الاثنين النتائج التي توصلوا إليها في دراسة نُشرت في مجلة "سيل ريبورتس فيزيكل ساينس"، ونشروا مقطع فيديو بدت فيه مجموعة من الروبوتات وهي تُظهر ابتسامة طبيعية ولكن مخيفة.

ولابتكار "ابتسامة طبيعية"، حقن الباحثون مادة الجيلاتين في أنسجة بشرية أدخلوها إلى ثقوب في الروبوت، وهي طريقة مستوحاة من الأربطة الفعلية في جلد الإنسان.

وأمل المتخصصون "أن توفّر هذه التقنية فهماً أفضل لتكوين التجاعيد وفسيولوجيا تعابير الوجه، وأن تساهم في تطوير مواد لزراعة الأعضاء ومنتجات للتجميل"، على ما أعلن الفريق الذي يقوده أستاذ المعلوماتية الميكانيكية شوجي تاكيوتشي.

ويتمثل هدفهم النهائي في تزويد الروبوتات بـ"قدرات الشفاء الذاتي الكامنة" في جلد الإنسان.

وفي دراسات سابقة، حقن علماء الكولاجين في جلد أُنتج في المختبر وفيه جرح، جرى لصقه على إصبع آلي. وكان الهدف إظهار كيف يمكن أن يندمل.

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(فيديو)

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