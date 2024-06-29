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يعود تاريخه إلى 5 آلاف سنة... اكتشاف مذهل كان بانتظار العلماء في البيرو! (صور)

علوم وتكنولوجيا
2024-06-29 | 04:50
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يعود تاريخه إلى 5 آلاف سنة... اكتشاف مذهل كان بانتظار العلماء في البيرو! (صور)
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يعود تاريخه إلى 5 آلاف سنة... اكتشاف مذهل كان بانتظار العلماء في البيرو! (صور)

يعود تاريخه إلى 5 آلاف سنة... اكتشاف مذهل كان بانتظار العلماء في البيرو! (صور)

اكتشف علماء آثار أنقاض معبد يعود تاريخه إلى نحو خمسة آلاف عام في شمال غرب البيرو، على ما أعلن الجمعة باحث بيروفي أفاد بأن المبنى كان يُستخدم على الأرجح لإقامة طقوس دينية.

وحصل الاكتشاف قبل أسابيع في الموقع الأثري لوس باريدونيس في اوترا باندا لاس أنيماس قرب تشيكلايو، ولكن لم يُعلَن عنه حتى الجمعة لحماية المكان من ناهبي الكنوز.

وقال الباحث لويس مورو في مقطع فيديو نشرته وزارة الثقافة البيروفية "من المحتمل أننا أمام صرح ديني يعود إلى خمسة آلاف عام"، مضيفاً أن "المساحة المعمارية محدّدة بجدران" مصنوعة من الطين.

وممّا تبقى من المعبد، حدّد علماء الآثار جسمًا بشريًا برأس طائر وتمثيلات لقطط أو حتى مخالب زواحف.

وقال مورو إن فريق علماء الآثار عثر أيضا على بقايا ما "قد يكون سلمّا مركزيا يمكن من خلاله الصعود إلى ما يشبه المنصة في الجزء الأوسط" من المعبد.

وتم العثور أيضاً على جثة مدفونة لطفل يتراوح عمره بين خمس وست سنوات تقريبا خلال عملية التنقيب التي موّلتها الجامعة الكاثوليكية في البيرو وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
 
 

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