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"انتحار" روبوت في كوريا الجنوبية... لهذا السبب شعر بالاكتئاب! (صورة)

علوم وتكنولوجيا
2024-07-01 | 06:50
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&quot;انتحار&quot; روبوت في كوريا الجنوبية... لهذا السبب شعر بالاكتئاب! (صورة)
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"انتحار" روبوت في كوريا الجنوبية... لهذا السبب شعر بالاكتئاب! (صورة)

عُثر على روبوت يعمل لدى الحكومة في كوريا الجنوبية في حالة عدم استجابة، بعد أن ألقى بنفسه من على الدرج، مما أثار حزن السكان المحليين على أول حادثة انتحار روبوت في البلاد.

وأعلن مجلس مدينة غومي عن عدم وجود الروبوت بعد سقوطه من درج يبلغ ارتفاعه مترين في حوالي الساعة الرابعة مساءً يوم الخميس الفائت. تم العثور على "المشرف الآلي" محطمًا في الدرج بين الطابقين الأول والثاني من مبنى المجلس، وتم تصوير مكان الحادث.

وصرح مسؤول في مجلس المدينة أن الشهود رأوا الروبوت "يدور في مكان واحد بطريقة غريبة كما لو كان هناك شيء ما" قبل الحادثة، ولكن السبب الدقيق للسقوط لا يزال قيد التحقيق. وأوضح أن "القطع تم جمعها وسيتم تحليلها من قبل الشركة المختصة".

وأضاف المسؤول أن الروبوت "كان يساهم في تسليم المستندات اليومية، والترويج للمدينة، وتقديم المعلومات للسكان المحليين". وعلق مسؤول آخر قائلاً: "كان الروبوت جزءًا من قاعة المدينة، كأنه واحد منا. لقد عمل بجد".

هذا الحادث أثار مشاعر الحزن بين السكان الذين اعتبروا الروبوت جزءًا من مجتمعهم.

 

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