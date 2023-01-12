صورة يحيى الفخراني في غرفة العمليات تتصدّر الترند... إليكم التفاصيل

تصدّر اسم الممثل المصري يحيى الفخراني الترند في الساعات الماضية على محرّكات البحث، بعد انتشار صورةٍ له من داخل غرفة العمليات.

ويعود مصدر الصورة إلى حساب أحد أشهر مراكز طب العيون في مصر الّذي استخدم الصورة كإعلان تسويقي على منصّات التواصل الاجتماعي، الأمر الّذي ساهم بانتشار معلومات غير دقيقة عن خضوع يحيى الفخراني لعملية جراحية عاجلة.

وفي الحقيقة، الصورة المُتداولة ليست جديدة، بل تم التقاطها قبل حوالي الشهرين، بعد خضوع يحيى الفخراني لعملية إزالة المياه البيضاء من عينه، وبالتالي كل ما يتم تداوله من معلومات عن خضوع النجم المصري لعملية طارئة غير صحيح.