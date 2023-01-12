"رخيصة"... فارس كرم يثير التساؤلات بتغريدته!

نشر الفنان اللبناني فارس كرم صورةً جديدةً له عبر حسابه الموثّق على تويتر، وأرفقها بتغريدةٍ أثارت التساؤلات بين روّاد الإنترنت.

في التفاصيل، دوّن الفنان فارس كرم في تغريدته الجديدة "شو رخيصة الناس اللي بتتعشي معك اول ليلة وتاني ليلة دغري بتحكي عليك". وختم تغريدته مُتسائلاً "رخيص ما هيك؟!".