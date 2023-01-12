أصالة نصري عن إطلالاتها الأخيرة: "عندي عقدة طفولة"

تحدّثت الفنانة السوريّة أصالة نصري عن إطلالاتها الأخيرة خلال لقاء في برنامج " mbc trending"، وتحدّثت عن حبّها للأكسسوارات.

في التفاصيل، صرّحت الفنانة أصالة انها تحب الأشياء التي بها نوع من أنواع الطفولة مثل مشابك الشعر، لافتةً إلى أنها تشتري هذه الأشياء مع الفساتين التي تحضرها لابنة أخيها أنس.

وأضافت أصالة نصري "بحب الأشياء اللي فيها نوع من الطفولة، فأنا عندي عقدة طفولة، وأنا متمسكة بأشياء ليس لها علاقة بالنساء".