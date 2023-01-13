الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فيلم جديد لجوني ديب...وصندوق استثمار سعودي يشارك بإنتاجه!
فنّ
2023-01-13 | 02:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فيلم جديد لجوني ديب...وصندوق استثمار سعودي يشارك بإنتاجه!
أعلن صندوق سعودي متخصّص بالاستثمار في صناعة السينما الخميس، أنّه يشارك في إنتاج الفيلم الجديد لجوني ديب وهو دراما فرنسية يؤدّي فيها النجم الهوليوودي دور الملك لويس الخامس عشر.
وقال محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المؤسسة التابعة للصندوق الاستثماري السعودي: "نأمل أن يعزّز هذا التعاون الروابط بين السينما السعودية والفرنسية".
ويحمل الفيلم اسم "جانّ دو باري"، محظية الملك لويس الخامس عشر، التي تؤدي دورها مايوين وهي أيضاً مخرجة الفيلم. وأضاف التركي في بيان أنّ "هذا هو العمل الأول من بين العديد من الأفلام العالمية، التي يمكننا دعمها والتي تدعم صانعات الأفلام من أمام وخلف الكاميرا".
وبحسب التركي فإنّ "فيلم جان دو باري، آخر أعمال المخرجة والممثلة والكاتبة مايوين، أثار اهتمامنا على الفور. إنّه سيرة ذاتية فريدة وطموحة بشكل لا يصدّق وشهادة على التزامنا بدعم المواهب الجديدة ،والتعاون مع الكتّاب والمخرجين العالميين والمنتجين".
وهذا أول دور بطولة لديب منذ المحاكمة الشهيرة التي خضع لها، بعدما اتّهمته طليقته الممثلة أمبر هيرد بأنّه كان يعنّفها جسدياً. ولم يتّضح في الحال حجم التمويل السعودي للفيلم الذي أُنجز تصويره في فرنسا، وهو حالياً في مرحلة ما بعد الإنتاج. ورفضت شركة "واي نات" الفرنسية المنتجة للفيلم الردّ على استفسارات وكالة فرانس برس بشأن هذا الدعم السعودي للفيلم.
والمهرجان الذي تأسّس في 2019 شارك حتى اليوم في تمويل حوالى 170 فيلما أفريقياً وعربياً، لكنّها المساهمة الأولى له في السينما الأوروبية، بحسب البيان. ولم يعرف بعد متى سيتم عرض الفيلم في فرنسا، علماً بأنّه سيبثّ بعد ذلك عبر منصّة نتفليكس.
آخر الأخبار
فنّ
جوني ديب
السعودية
صندوق استثمار
سينما
محمد التركي
التالي
نادين الراسي ردّاً على منتقديها: طبيب التجميل حاول تحسين نفسيتي
وفاة ليزا ماري ابنة أسطورة موسيقى الروك الراحل إلفيس بريسلي عن 54 عاما
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2022-12-02
مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية: نسخة ثانية بوجوه عالمية ومواضيع حساسة
أخبار دولية
2022-12-02
مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية: نسخة ثانية بوجوه عالمية ومواضيع حساسة
0
أخبار دولية
07:16
فصل نائب أردني من البرلمان بعد مناشدته ولي عهد السعودية عدم منح مساعدات للمملكة
أخبار دولية
07:16
فصل نائب أردني من البرلمان بعد مناشدته ولي عهد السعودية عدم منح مساعدات للمملكة
0
أخبار دولية
07:15
وزير الخارجية السعودية: المملكة تحاول إيجاد طريقٍ للحوار مع إيران
أخبار دولية
07:15
وزير الخارجية السعودية: المملكة تحاول إيجاد طريقٍ للحوار مع إيران
0
أخبار دولية
2023-01-16
سوريا تسمح باستيراد المواد المصنعة في السعودية
أخبار دولية
2023-01-16
سوريا تسمح باستيراد المواد المصنعة في السعودية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
09:46
احتفاءً بمسيرتها المهنية... مادونا تعلن عن جولتها العالمية المرتقبة
فنّ
09:46
احتفاءً بمسيرتها المهنية... مادونا تعلن عن جولتها العالمية المرتقبة
0
فنّ
08:46
هل تعيش سيلينا غوميز قصة حب جديدة؟
فنّ
08:46
هل تعيش سيلينا غوميز قصة حب جديدة؟
0
فنّ
05:50
نبيل شقيق نانسي عجرم في فيديو ملفت... ابنته رقصت على أغنية عمّتها!
فنّ
05:50
نبيل شقيق نانسي عجرم في فيديو ملفت... ابنته رقصت على أغنية عمّتها!
0
فنّ
2023-01-18
إبنة ماغي بو غصن في أحدث ظهور... فهل تشبه والدتها بعدما أصبحت شابة؟
فنّ
2023-01-18
إبنة ماغي بو غصن في أحدث ظهور... فهل تشبه والدتها بعدما أصبحت شابة؟
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:32
وليد نصار بعد جلسة الحكومة: أنا غير منتسب للتيار وحضوري اليوم لن يسبب أي خلاف مع باسيل وعبّرتُ عن رأيي خلال الجلسة
أخبار لبنان
06:32
وليد نصار بعد جلسة الحكومة: أنا غير منتسب للتيار وحضوري اليوم لن يسبب أي خلاف مع باسيل وعبّرتُ عن رأيي خلال الجلسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج
0
أخبار دولية
01:35
مقتل امرأة في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيسة البيرو
أخبار دولية
01:35
مقتل امرأة في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيسة البيرو
0
آخر الأخبار
03:35
نجاة صليبا للـLBCI: وجودنا دائم على الارض وداخل البرلمان وتصويتنا سيؤكد "على العدالة أن تأخذ مجراها"
آخر الأخبار
03:35
نجاة صليبا للـLBCI: وجودنا دائم على الارض وداخل البرلمان وتصويتنا سيؤكد "على العدالة أن تأخذ مجراها"
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
03:53
تحرّك لاهالي ضحايا الرابع من آب أمام مجلس النواب: نريد أن نعرف مَن من النواب مع قضيتنا
امن وقضاء
03:53
تحرّك لاهالي ضحايا الرابع من آب أمام مجلس النواب: نريد أن نعرف مَن من النواب مع قضيتنا
0
أخبار لبنان
16:35
مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان
أخبار لبنان
16:35
مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج
0
رياضة
13:35
النجم الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة أستراليا من الدور الثاني
رياضة
13:35
النجم الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة أستراليا من الدور الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إنقاذ سلحفاتين بحريتين عملاقتين وقعتا أسيرتي شباك للصيد مقابل مرفأ الدورة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إنقاذ سلحفاتين بحريتين عملاقتين وقعتا أسيرتي شباك للصيد مقابل مرفأ الدورة
0
أخبار دولية
13:31
قمة سداسية في أبو ظبي
أخبار دولية
13:31
قمة سداسية في أبو ظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وقائع اليوم الثالث للوفد القضائي الاوروبي الذي يحقق في ملف تبييض اموال
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وقائع اليوم الثالث للوفد القضائي الاوروبي الذي يحقق في ملف تبييض اموال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لماذ حضر القاضي طارق بيطار الى قصر عدل بيروت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لماذ حضر القاضي طارق بيطار الى قصر عدل بيروت؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
06:26
ميقاتي: أقرينا مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار للكهرباء وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء
آخر الأخبار
06:26
ميقاتي: أقرينا مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار للكهرباء وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء
2
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
3
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات
4
منوعات
10:54
قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني
منوعات
10:54
قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني
5
صحة وتغذية
10:28
دراسة تحذر... تناول هذه السمكة يُعادل شرب مياه ملوثة لمدة 30 يوماً
صحة وتغذية
10:28
دراسة تحذر... تناول هذه السمكة يُعادل شرب مياه ملوثة لمدة 30 يوماً
6
أخبار سياسية
04:45
نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 34 لمعوض و37 ورقة بيضاء و14 لبنان الجديد و 2 زياد بارود و7 عصام خليفة و1 ميلاد بو ملهب و1 صلاح حنين و15 ورقة ملغاة
أخبار سياسية
04:45
نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 34 لمعوض و37 ورقة بيضاء و14 لبنان الجديد و 2 زياد بارود و7 عصام خليفة و1 ميلاد بو ملهب و1 صلاح حنين و15 ورقة ملغاة
7
فنّ
05:50
نبيل شقيق نانسي عجرم في فيديو ملفت... ابنته رقصت على أغنية عمّتها!
فنّ
05:50
نبيل شقيق نانسي عجرم في فيديو ملفت... ابنته رقصت على أغنية عمّتها!
8
أمن وقضاء
11:35
بعد ذكر ساندرا الراعي في تقرير الـLBCI حول التحقيقات في ملف فساد النافعة... محاميان يوضحان
أمن وقضاء
11:35
بعد ذكر ساندرا الراعي في تقرير الـLBCI حول التحقيقات في ملف فساد النافعة... محاميان يوضحان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store