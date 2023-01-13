الموت يُفجع زين العمر: "بكّرتي كتير"

فُجع الفنان اللبناني زين العمر بوفاة إبنة عمته سهى ابراهيم كيروز، ونعاها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، غرّد الفنان زين العمر قائلاً "ضيعان شبابك يا بنت عمتي، نفسك بالسما يا أغلى شيخة. اليوم إمي وبيي رح يستقبلوكي، سلميلي علين كتير".

وتابع زين العمر "بكّرتي كتير يا روح قلبي. تاري الأحبة على غفلة بيرحلوا وما بيعطوا خبر.الله يصبّر عيلتك، المسيح قام".