الموت يُفجع زين العمر: "بكّرتي كتير"

فُجع الفنان اللبناني زين العمر بوفاة إبنة عمته سهى ابراهيم كيروز، ونعاها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.
في التفاصيل، غرّد الفنان زين العمر قائلاً "ضيعان شبابك يا بنت عمتي، نفسك بالسما يا أغلى شيخة. اليوم إمي وبيي رح يستقبلوكي، سلميلي علين كتير".
وتابع زين العمر "بكّرتي كتير يا روح قلبي. تاري الأحبة على غفلة بيرحلوا وما بيعطوا خبر.الله يصبّر عيلتك، المسيح قام".
ضيعان شبابك يا بنت عمتي
نفسك بالسما يا أغلا شيخة
اليوم إمي وبيي رح يستقبلوكي سلميلي علين كتير
بكّرتي كتيرررر يا روح قلبي
تاري الأحبة على غفلة بيرحلوا وما بيعطوا خبر .
الله يصبّر عيلتك 😢😢💔🙏
المسيح قام #Zein pic.twitter.com/nRptd6Pdqw
— Zein El Omr (@ZeinElOmr) January 11, 2023
ضيعان شبابك يا بنت عمتي
نفسك بالسما يا أغلا شيخة
اليوم إمي وبيي رح يستقبلوكي سلميلي علين كتير
بكّرتي كتيرررر يا روح قلبي
تاري الأحبة على غفلة بيرحلوا وما بيعطوا خبر .
الله يصبّر عيلتك 😢😢💔🙏
المسيح قام #Zein pic.twitter.com/nRptd6Pdqw