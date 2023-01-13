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ياسر جلال يتبرّع بأكثر من 100 ألف دولار أميركي ويصدر بياناً توضيحياً
فنّ
2023-01-13 | 03:28
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ياسر جلال يتبرّع بأكثر من 100 ألف دولار أميركي ويصدر بياناً توضيحياً
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ياسر جلال يتبرّع بأكثر من 100 ألف دولار أميركي ويصدر بياناً توضيحياً

أثار الممثل المصري ياسر جلال بلبلةً على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانه خبر تبرّعه بمبلغ يفوق المئة ألف دولار أميركي لصالح صندوق "تحيا مصر".

 

وأصدر ياسر جلال بياناً توضيحياً جاء فيه: "المرة دي بعلن عن الجهة والمبلغ اللي اتبرعت بيه لأني بتمنى إن كلنا نشترك ونعمل اللي نقدر عليه وبدعي زملائي النجوم إنهم يتبرعوا باللي يقدروا عليه، أنا عارف إن فيه منهم عمل الموضوع قبل كده، بس لو عملوا ده تاني يبقى شيء عظيم". 

 

وتابع جلال في بيانه "يعلم ربنا إن السبب اللي خلاني أعمل كده هو الأزمة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي، أنا راجل لا غاوي شهرة ولا نجومية، أنا بشتغل وبخلّص شغلي وبروح أقعد مع مراتي وأولادي، وبعمل ده لأن كلنا شايفين إن البلد بيمر بأزمة كبيرة، والعالم كله بيمر بأزمة كبيرة، وإن شاء الله الأزمة تعدّي لما كلنا نقف جنب بعض".

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فنّ

ياسر جلال

بيان

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