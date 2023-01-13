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شاكيرا تسخر من بيكيه بأغنيتهتا الجديدة... وتحطّم رقماً قياسياً على يوتيوب
فنّ
2023-01-13 | 11:57
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شاكيرا تسخر من بيكيه بأغنيتهتا الجديدة... وتحطّم رقماً قياسياً على يوتيوب
حصدت أغنية النجمة الكولومبية شاكيرا الجديدة التي سخرت فيها من حبيبها الأسبق جيرارد بيكيه، أكثر من 66 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة من طرحها، مما يجعلها الفيديو الموسيقي اللاتيني الجديد الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة، وفقًا لصحيفة ذا غارديان.
وذكرت شاكيرا في أغنيتها، التي تعاونت فيها مع الدي جي بيزاراب DJ Bizarrap، "لقد استبدلت فيراري بسيارة رينو، لقد استبدلت رولكس بساعة كاسيو"، ومقطع آخر قالت فيه: "أنا أساوي اثنين من الـ22". في إشارة إلى أن حبيبها الأسبق لاعب كرة القدم جيرار بيكيه دخل علاقة حب جديدة بامرأة تبلغ من العمر 23 عامًا بعد أسابيع قليلة من انفصالهما.
كما اقترحت شاكيرا على حبيبها السابق المحب للنادي الرياضي بتدريب دماغه أيضًا، إذ قالت: "الكثير من الـGym، لكن شغل عقلك قليلاً أيضًا".
وبالإضافة إلى إشارات معاقبة لبيكيه وحبيبته الجديدة، ذكرت شاكيرا حماتها السابقة ووسائل الإعلام ومشاكلها المستمرة مع سلطات الإيرادات الإسبانية، التي تزعم أنها تهربت من دفع 14.5 مليون يورو كضرائب، وقالت: "لقد تركتني مع حماتي كجارة، والصحافة على باب منزلي وديونًا لرجل الضرائب".
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