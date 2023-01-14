ريما نجيم تتضامن مع وليم نون: قضية مرفأ بيروت هي الثورة اليوم

تضامنت الاعلامية اللبنانيّة ريما نجيم مع وليم نون وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وذلك في تغريدةٍ جديدة أطلقتها عبر حسابها الرسمي على تويتر.

في التفاصيل، كتبت ريما نجيم في تغريدتها "بالمناسبة ليللّي دايماً بيتمسخروا ونظرية المؤامرة بتدفعن يسألونا كل يوم: وين هالثورة تبعكن! تبع السفارات وشو هالنواب اللي افرزتن الثورة… والدولار بخمسين الف وينكن ما بتثوروا. قضية مرفأ بيروت هي الثورة اليوم!".

وختمت نجيم قائلةً "تتحقق العدالة، يتحاسب المسؤول مرّة، بيصير في أمل ببلد".