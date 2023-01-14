إليسا ترفع شعار "عسكر على مين": "ما في حبوسة تساع كل الناس"

على هامش توقيف وليم نون شقيق ضحية حادثة مرفأ بيروت جو نون، غرّدت النجمة اللبنانية إليسا عبر تويتر قائلةً " لو بصرلكن كنتو وقفتونا كلنا بس ما في حبوسة تساع كل الناس".

وأضافت اليسا في تغريدتها رافعةً شعار "عسكر على مين"، فكتبت "شو هالتصرف الهمجي مع أصحاب حق وقضية. وشو هالمعاملة الوحشية من الجيش مع الناس! عالقليلة اخجلوا من دموع إمو! عسكر على مين".