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LBCI
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رولا شامية تعلّق على وفاة وديع جورج وسوف: قطعة من القلب فارقتني
فنّ
2023-01-14 | 05:10
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رولا شامية تعلّق على وفاة وديع جورج وسوف: قطعة من القلب فارقتني
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رولا شامية تعلّق على وفاة وديع جورج وسوف: قطعة من القلب فارقتني

بعد مرور أسبوع على وفاة وديع جورج وسوف، خرجت الممثلة اللبنانيّة رولا شامية عن صمتها وعلّقت على خبر وفاة وديع الّذي ربطتها فيه علاقة حب سابقاً واستمرّت لسنوات.

 

في التفاصيل، نشرت الممثلة رولا شامية صورة وديع جورج وسوف عبر حسابها على تطبيق انستغرام، وأرفقتها بالتعليق التالي:

 

"ما كنت متوقعة يجي يوم واحضر جنازتك. كنت ع طول قول طالما انت بخير اكيد انا بخير. نفسك بالسما يا اغلى الناس والله يرحمك يا قطعة من القلب فارقتني".

 

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