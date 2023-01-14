المطران الياس عودة يعزّي الفنان جورج وسوف بوفاة ابنه وديع

عادت عائلة وديع جورج وسوف إلى لبنان اليوم السبت بعد تقبّلها واجب العزاء يومي الاثنين والثلاثاء في كنيسة مار الياس في بلدة كفرون السورية.

وتستمر العائلة بتقبّل التعازي اليوم في صالون كنيسة القدّيس نيقولاوس للروم الأرثوذكس بالأشرفية حتّى الساعة السادسة مساءً. وقد علمت الـLBCI أنّ المطران الياس عودة كان من أبرز الحاضرين والمعزّين.



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