طفل بين أحضان جوزيف عطية... رفض المغادرة مع والدته في موقف طريف (فيديو)

أكثر من 221 ألف مشاهدة هو العدد الّذي وصل إليه أحدث فيديو للفنان اللبناني جوزيف عطية عبر حسابه على تطبيق الصور انستغرام.

ويظهر الفنان جوزيف عطية في الفيديو وهو يحتضن طفلاً صغيراً في مكان عام، ويتعرّض لموقف طريف بعدما رفض الطفل المغادرة مع والدته ليكون أصغر معجبي النجم اللبناني.

وأرفق جوزيف عطية الفيديو الّذي نال انتشاراً واسعاً بالتعليق التالي: "طيّب في أهضم؟! بدّو يضل معي".