راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً

نعى السوبر ستار راغب علامة الشاعر ناصر الجيل في تغريدةٍ حزينة أطلقها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ودوّن الفنان اللبناني راغب علامة في تغريدته "استفقت اليوم على خبر حزين جداً، رحيل شاعر الرومانسية الشاعر الصديق ناصر الجيل إثر تعرضه لسكتة قلبية. لا حول ولا قوة الا بالله،انا لله وانا اليه راجعون".

وتابع علامة قائلاً "ستبقى كلماتك الرومانسية حية في قلوب الناس. الى جنة الخلد يا صديقي. نعزي انفسنا وكل الناس والأصدقاء الفنانين بهذه الخسارة الكبيرة".