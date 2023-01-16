ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"

في أحدث منشوراتها على تطبيق الصور انستغرام وعقب انتهاء مشوارها في مسابقة ملكة جمال الكون، ردّت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "انت مسلمة ولا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية".

في التفاصيل، دوّنت ياسمينا زيتون في منشورٍ على انستغرام "رسالة الى كلّ صبيّة، لا أحد يستطيع أن يقيّدك أو يشكّل حياتك".

وتابعت " لقد تلقيت عدة رسائل مثل: كفتاة مسلمة، لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية كمسابقة ملكة جمال الكون. أنا هنا، فخورة بما أنا عليه! وسأستمر في السير نحو أحلامي وأجعل بلدي فخوراً".