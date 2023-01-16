نوال الزغبي: وائل كفوري يخجل بشدّة على المسرح

تحدّثت النجمة الذهبيّة نوال الزغبي عن الضجّة الّتي أحدثها الديو مع زميلها النجم اللبناني وائل كفوري في حفل "تريو نايت" بالمملكة العربيّة السعوديّة.

وصرّحت الفنانة نوال الزغبي أن سبب هذه الضجّة هو تقديم ديو "مين حبيبي أنا" مع وائل كفوري في "تريو نايت" للمرّة الأولى منذ 27 عاماً.

وعن رقصها مع وائل كفوري أثناء غناء الديو، قالت نوال الزغبي في برنامج The Insider بالعربي: "وائل صديق قديم والأغنية رومانسيّة لكنني اكتشفت أنه يخجل بشدّة على المسرح".