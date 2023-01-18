هل تذكرون نجم "ذا فويس" موري حاتم؟ هاجر الى كندا وهذه مهنته (فيديو)

هل تذكرون نجم "ذا فويس" موري حاتم؟ هاجر الى كندا وهذه مهنته (فيديو)

من منّا لا يتذكّر الفنان الشاب موري حاتم الّذي لمع نجمه في برنامج "ذا فويس" بنسخته العربيّة ونجح بإصدار أغنيات خاصة لاقت رواجاً كبيراً بين فئة الشباب؟

حلّ الفنان موري حاتم ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الالكتروني وصفحة LBCI Lebanon على فيسبوك، ليتحدّث عن تجربته مع الهجرة الى كندا.

في التفاصيل، أعلن موري حاتم أنّه هاجر من لبنان الى كندا بعد نجاحه في "ذا فويس"، وخاض تجربة جديدة بالمشاركة في "ذا فويس" بنسخته الكندية الأمر الّذي أتاح له أن يحافظ على مهنته كفنان وحالياً يحيي الحفلات في كندا.

تابعوا تفاصيل اللقاء في هذا الفيديو: