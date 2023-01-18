هل خسر في "ذا فويس كندا" بسبب "الواسطة"؟.. إجابة صادمة من موري حاتم (فيديو)

هل خسر في "ذا فويس كندا" بسبب "الواسطة"؟.. إجابة صادمة من موري حاتم (فيديو)

لماذا خسر في برنامج "ذا فويس" بنسخته الكندية رغم جميع التوقعات بالفوز؟ وهل هناك بعض الأسباب الخفية الّتي حالت دون فوزه باللقب؟ إنّها الأسئلة الّتي أجاب عليها الفنان اللبناني الشاب موري حاتم أثناء حلوله ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الالكتروني وصفحة LBCI Lebanon على فيسبوك.

في التفاصيل، سأل دومينيك ابو حنا ضيفه "هل خسرت في "ذا فويس كندا" بسبب "الواسطة"؟"، فجاءت إجابة موري حاتم صادمة كاشفاً أن النجمة لارا فابيان قد صارحته في الكواليس قبل اعلان النتيجة الأخيرة أن هناك أمر غريب يحصل، ورجّح أن يكون عدم فوزه كونه مهاجر من أصول عربية.

شاهدوا تصريحات الفنان موري حاتم في برنامج Pop Quiz في هذا الفيديو: