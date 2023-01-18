هل تعيش سيلينا غوميز قصة حب جديدة؟

هل تعيش سيلينا غوميز قصة حب جديدة مع أحد النجوم العالميين؟

ذكرت وسائل إعلامية أميركية أن النجمة العالمية سيلينا غوميز بدأت بمواعدة النجم درو تاغارت من فرقة "شاينسموكرز" الشهيرة.

وأوضحت مجلة US Weekly الأميركية أن علاقة غوميز وتاغارت "غير جدية" بعد، لكن ليس لديهما أي مشكلة في الظهور معاً على العلن أمام الجمهور.

وتفيد المصادر أيضاً بأن الثنائي"لا يحاول إخفاء العلاقة الرومانسية، في حين شوهد كلّ من تاغارت، 33 عاما، وغوميز، 30 عاما، خلال مواعيد غرامية "بسيطة" مثل أماكن "البولينغ" ومشاهدة فيلم في السينما".

وبحسب المعلومات، فإن المغنية والممثلة من أصول لاتينية سيلينا غوميز "حنونة للغاية" مع تاغارت "وبالكاد تستطيع إبعاد يديها عنه".

وبالتالي، فإنهما يستمتعان كثيرًا معًا.ولم يعلق أي من غوميز وتاغارت على شائعات علاقتهما.