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احتفاءً بمسيرتها المهنية... مادونا تعلن عن جولتها العالمية المرتقبة
فنّ
2023-01-18 | 09:46
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احتفاءً بمسيرتها المهنية... مادونا تعلن عن جولتها العالمية المرتقبة
مادونا تعلن عن جولتها العالمية المرتقبة احتفاءً بمسيرتها المهنية
أعلنت مادونا الثلاثاء عن جولة عالمية كبيرة مرتقبة لها احتفاءً بمسيرتها المهنية التي استمرت لأكثر من أربعة عقود.
وتنطلق جولة نجمة البوب العالمية التي ستشمل 35 مدينة في 15 تموز في فانكوفر، تليها حفلات في مدن أميركية بينها ديترويت وشيكاغو وميامي ونيويورك، حيث بدأ يسطع نجمها.
وتُستكمل الجولة التي تحمل عنوان "ذا سيلبرايشن تور the celebration tour" في أوروبا حتى الخريف، مع محطات في مناطق عدة أبرزها لندن وبرشلونة وباريس، فيما تنتهي الجولة بحفلة في أمستردام في الأول من كانون الاول.
وبدورها، قالت مادونا في بيان: "أنا متحمسة لتأدية أكبر عدد ممكن من الأغاني، آملةً في تقديم عروض لجمهوري لطالما كان ينتظرها".
وأفادت النجمة البالغة 64 عاماً بأنباء الجولة في مقطع فيديو فيه إيحاء لفيلمها الوثائقي "مادونا: تروث أور دير".
وتلعب نجمة البوب في مقطع الفيديو اللعبة الشهيرة مع عدد من زملائها المشاهير بينهم ديبلو وجاك بلاك وليل واين وبوب ذي دراغ كوين، الذين سيرافقونها في الجولة.
الجدير بالذكر أن مادونا أصبحت إحدى أبرز النجمات في المجال الموسيقي بمسيرة مهنية انطلقت منذ 40 عاماً. وهي حائزة على 7 جوائز غرامي ولديها 14 ألبوماً بالإضافة إلى أغاني أفلام وألبومات تجميعية.
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