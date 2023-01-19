أمير يزبك: هويّتي اللبنانيّة للبيع وبسعر مغرٍ

أمير يزبك: هويّتي اللبنانيّة للبيع وبسعر مغرٍ

فاجأ الفنان اللبناني أمير يزبك متابعيه بعرض هويّته اللبنانيّة للبيع، وذلك في منشورٍ عبر حساباته على منصّات التواصل الإجتماعي.

ودوّن الفنان أمير يزبك "عندما شاهدت والدة الشهيد جو نون ضمن نشرة الأخبار، قرّرت اني بيع الهوية، ورسالة إلى الابطال: احترام الشهيد واحترام غرفته وأغراضه وعائلته واجب".

وتابع أمير يزبك "أعود وأكرر هويّة لبنانيّة برسم البيع وبسعر مغرٍ. احترموا الامهات يا أشباه الرجال".