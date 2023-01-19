الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أمير يزبك: هويّتي اللبنانيّة للبيع وبسعر مغرٍ
فنّ
2023-01-19 | 06:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أمير يزبك: هويّتي اللبنانيّة للبيع وبسعر مغرٍ
أمير يزبك: هويّتي اللبنانيّة للبيع وبسعر مغرٍ
فاجأ الفنان اللبناني أمير يزبك متابعيه بعرض هويّته اللبنانيّة للبيع، وذلك في منشورٍ عبر حساباته على منصّات التواصل الإجتماعي.
ودوّن الفنان أمير يزبك "عندما شاهدت والدة الشهيد جو نون ضمن نشرة الأخبار، قرّرت اني بيع الهوية، ورسالة إلى الابطال: احترام الشهيد واحترام غرفته وأغراضه وعائلته واجب".
وتابع أمير يزبك "أعود وأكرر هويّة لبنانيّة برسم البيع وبسعر مغرٍ. احترموا الامهات يا أشباه الرجال".
آخر الأخبار
فنّ
أمير يزبك
لبنان
التالي
صباح الجزائري تنشر صورة ابنها اللبناني.. شاهدوه مع زوجته في عقد قرانه (صورة)
احتفاءً بمسيرتها المهنية... مادونا تعلن عن جولتها العالمية المرتقبة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:46
نصرالله: من المؤسف أن البعض يتحدث عن عدم وجود حصار فالحصار لا يكون فقط بوضع بارجة قبالة الشواطئ اللبنانية بل يكفي سلوك الادارة الأميركية مع السلطة اللبنانية
أخبار لبنان
09:46
نصرالله: من المؤسف أن البعض يتحدث عن عدم وجود حصار فالحصار لا يكون فقط بوضع بارجة قبالة الشواطئ اللبنانية بل يكفي سلوك الادارة الأميركية مع السلطة اللبنانية
0
أخبار لبنان
09:44
نصرالله: الدولة اللبنانية ممنوعة من حل أزمة النازحين السوريين وهذا جزء من الحصار
أخبار لبنان
09:44
نصرالله: الدولة اللبنانية ممنوعة من حل أزمة النازحين السوريين وهذا جزء من الحصار
0
أخبار لبنان
09:26
نصرالله: هناك فساد متعمد اداري ومالي وقصور وتقصير في الدولة ومن اسباب الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان بعض السياسات الاقتصادية الفاسدة والمفسدة
أخبار لبنان
09:26
نصرالله: هناك فساد متعمد اداري ومالي وقصور وتقصير في الدولة ومن اسباب الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان بعض السياسات الاقتصادية الفاسدة والمفسدة
0
أخبار لبنان
07:56
اليونيسف تحث الحكومة اللبنانية على إيلاء الأولوية للتعليم
أخبار لبنان
07:56
اليونيسف تحث الحكومة اللبنانية على إيلاء الأولوية للتعليم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر كاذب
07:15
ليلى عبد اللطيف تحذّر من انتحال شخصيتها: هذا الحساب مزيّف!
خبر كاذب
07:15
ليلى عبد اللطيف تحذّر من انتحال شخصيتها: هذا الحساب مزيّف!
0
خبر كاذب
07:07
هل نادين لبكي مطلوبة لدى النيابة العامة الاستئنافية؟
خبر كاذب
07:07
هل نادين لبكي مطلوبة لدى النيابة العامة الاستئنافية؟
0
فنّ
06:54
هل وقع الخلاف بين عاصي الحلاني ووائل كفوري؟.. إليكم الحقيقة!
فنّ
06:54
هل وقع الخلاف بين عاصي الحلاني ووائل كفوري؟.. إليكم الحقيقة!
0
فنّ
06:41
صباح الجزائري تنشر صورة ابنها اللبناني.. شاهدوه مع زوجته في عقد قرانه (صورة)
فنّ
06:41
صباح الجزائري تنشر صورة ابنها اللبناني.. شاهدوه مع زوجته في عقد قرانه (صورة)
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-01-14
جوانغ جوانغ... أول حصان مستنسخ في الصين قد يفتح الآفاق لرياضة الفروسية
منوعات
2023-01-14
جوانغ جوانغ... أول حصان مستنسخ في الصين قد يفتح الآفاق لرياضة الفروسية
0
امن وقضاء
2023-01-18
قوى الأمن: توقيف شخصين يمتهنان عمليات السرقة من المارة
امن وقضاء
2023-01-18
قوى الأمن: توقيف شخصين يمتهنان عمليات السرقة من المارة
0
فنّ
2023-01-05
نوال الزغبي تطلق "أنا مش بتساب"... وتتحوّل الى حديث روّاد الإنترنت! (فيديو)
فنّ
2023-01-05
نوال الزغبي تطلق "أنا مش بتساب"... وتتحوّل الى حديث روّاد الإنترنت! (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-01-12
الـLBCI على واتساب...
أخبار لبنان
2023-01-12
الـLBCI على واتساب...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:59
فيديو من داخل قاعة مجلس النواب لاعتصام خلف وصليبا... والأخيرة تتحدى النواب
أخبار لبنان
06:59
فيديو من داخل قاعة مجلس النواب لاعتصام خلف وصليبا... والأخيرة تتحدى النواب
0
امن وقضاء
06:34
اعتصام لاهالي الموقوفين في انفجار المرفأ: كفى ظلما بحق أولادنا
امن وقضاء
06:34
اعتصام لاهالي الموقوفين في انفجار المرفأ: كفى ظلما بحق أولادنا
0
رياضة
06:26
قبل ساعات من نهائي خليجي 25...ضحايا في تدافع بمحيط ملعب البصرة
رياضة
06:26
قبل ساعات من نهائي خليجي 25...ضحايا في تدافع بمحيط ملعب البصرة
0
أخبار لبنان
06:03
خلف وصليبا : لن نخرج وسننام داخل المجلس النيابي
أخبار لبنان
06:03
خلف وصليبا : لن نخرج وسننام داخل المجلس النيابي
0
أخبار لبنان
05:08
جلسة انتخاب رئيس للجمهورية... لا جديد
أخبار لبنان
05:08
جلسة انتخاب رئيس للجمهورية... لا جديد
0
أخبار لبنان
16:35
مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان
أخبار لبنان
16:35
مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج
0
رياضة
13:35
النجم الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة أستراليا من الدور الثاني
رياضة
13:35
النجم الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة أستراليا من الدور الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
06:55
بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟
امن وقضاء
06:55
بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟
2
اقتصاد
05:27
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
اقتصاد
05:27
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
3
أمن وقضاء
03:55
بعد أن خطف شاباً وقتله في السّويد وهرب إلى لبنان... وأخيراً عُثر عليه!
أمن وقضاء
03:55
بعد أن خطف شاباً وقتله في السّويد وهرب إلى لبنان... وأخيراً عُثر عليه!
4
أخبار سياسية
04:45
نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 34 لمعوض و37 ورقة بيضاء و14 لبنان الجديد و 2 زياد بارود و7 عصام خليفة و1 ميلاد بو ملهب و1 صلاح حنين و15 ورقة ملغاة
أخبار سياسية
04:45
نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 34 لمعوض و37 ورقة بيضاء و14 لبنان الجديد و 2 زياد بارود و7 عصام خليفة و1 ميلاد بو ملهب و1 صلاح حنين و15 ورقة ملغاة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات
6
منوعات
10:54
قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني
منوعات
10:54
قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني
7
صحة وتغذية
10:28
دراسة تحذر... تناول هذه السمكة يُعادل شرب مياه ملوثة لمدة 30 يوماً
صحة وتغذية
10:28
دراسة تحذر... تناول هذه السمكة يُعادل شرب مياه ملوثة لمدة 30 يوماً
8
أمن وقضاء
11:35
بعد ذكر ساندرا الراعي في تقرير الـLBCI حول التحقيقات في ملف فساد النافعة... محاميان يوضحان
أمن وقضاء
11:35
بعد ذكر ساندرا الراعي في تقرير الـLBCI حول التحقيقات في ملف فساد النافعة... محاميان يوضحان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store