صباح الجزائري تنشر صورة ابنها اللبناني.. شاهدوه مع زوجته في عقد قرانه (صورة)

صباح الجزائري تنشر صورة ابنها اللبناني.. شاهدوه مع زوجته في عقد قرانه (صورة)

هنّأت الممثلة السوريّة صباح الجزائري ابنها الشاب اللبناني كرم التقي بمناسبة عقد قرانه، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق الصور انستغرام.

ونشرت صباح الجزائري، صاحبة شخصيّة "أم عصام" في مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة"، صورة ابنها مع زوجته، ودوّنت التالي:

"مبروك الله يهنيكن يا ماما. افرح بعرسكن عن قريب وشوف اولادكن. بحبكن كتير وبتمنالكن كلّ السعادة والحب".