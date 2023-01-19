هل وقع الخلاف بين عاصي الحلاني ووائل كفوري؟.. إليكم الحقيقة!

هل وقع الخلاف بين عاصي الحلاني ووائل كفوري؟.. إليكم الحقيقة!

ما حقيقة الخلاف بين الفنانين اللبنانيين وائل كفوري وعاصي الحلاني؟ إنّه السؤال الّذي أجاب عليه الأخير على هامش حفل "تريو نايت" في المملكة العربيّة السعوديّة.

في التفاصيل، نفى الفنان عاصي الحلاني عبر "أغاني أغاني" شائعة خلافه مع زميله وائل كفوري، وقال "وائل شخص قريب جداً من القلب ومحب وفيه صفات الشهامة والرجولة، وعندما يكون لشخص ما مثل تلك الصفات من غير الممكن أن يقوم بالنميمة والحسد والضغينة".