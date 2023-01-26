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رسالة جديدة من عادل كرم بعد وفاة والدته: "باقية معنا بالقلب"
فنّ
2023-01-26 | 08:05
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رسالة جديدة من عادل كرم بعد وفاة والدته: "باقية معنا بالقلب"
رسالة جديدة من عادل كرم بعد وفاة والدته: "باقية معنا بالقلب"
دوّن الممثل اللبناني عادل كرم رسالة جديدة عبر تويتر بعد وفاة والدته، وجاء فيها:
"رحلت أمّي وتبقى ذكراها في قلوبنا، وعزاؤنا بما تركته لنا من محبّة وقيم تربّينا عليها، وعزاؤنا بالمحبّين الذين حضروا للتعزية. نشكركم فرداً فرداً، ونخصّ الوزراء والنواب الحاليّين والسابقين، والمرجعيات الروحيّة والقضاة والضبّاط والإعلاميين والفنّانين والرياضيين... وجميع الأقارب والأصدقاء".
وتابع عادل كرم قائلاً "محبّتكم كبيرة، أنتم عائلتنا وأهلنا، بعد إنضمام "أم فارس" إلى "أبو فارس" في جوار يسوع. وإلى أمّي أقول، باسمي وباسم إخوتي: كنت معنا بالجسد، وباقية معنا بالقلب... يا قلبنا انت".
pic.twitter.com/v93NC1XYq5
— Adel Karam (@adelkaram9)
January 25, 2023
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