تامر حسني يتّهم مايلي سايرس بتقليد أغنيته!

تامر حسني يتّهم مايلي سايرس بتقليد أغنيته!

فاجأ الفنان المصري تامر حسني متابعيه باتهام النجمة الأميركيّة مايلي سايرس بتقليد أغنيته "هدلعني" في أغنيتها الجديدة Flowers، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

في التفاصيل، كتب تامر حسني عبر الستوري: "عشان تعرفوا أن العرب جامدين وسابقين، هدلعني تشابهت يا جدعان بس مايلي سايرس حبيبتنا برضو مش مشكلة".