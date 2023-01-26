مع اقتراب عيد الحب... نانسي عجرم تطلق كليب "بدي حدا حبو"!

سمير سرياني.

مع اقتراب عيد الحب، أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فيديو كليب أغنيتها "بدي حدا حبو" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وشاشة الـ LBCI.وأغنية "بدّي حدا حبو" من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة. أما الفيديو كليب فمن إخراجوكانت نانسي عجرم قد شوّقت جمهورها للفيديو كليب من خلال طرح سؤال عبر إنستغرام، جاء فيه: "قرّب عيد الحب! محمسين؟"، لافتة الى أن إطلاق الفيديو كليب الجديد سيتم الساعة ٦ على يوتيوب وشاشة الـLBCI .