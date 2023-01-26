الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مع اقتراب عيد الحب... نانسي عجرم تطلق كليب "بدي حدا حبو"!

فنّ
2023-01-26 | 11:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مع اقتراب عيد الحب... نانسي عجرم تطلق كليب &quot;بدي حدا حبو&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مع اقتراب عيد الحب... نانسي عجرم تطلق كليب "بدي حدا حبو"!

نانسي عجرم تطلق كليب "بدي حدا حبو" مع اقتراب عيد الحب

مع اقتراب عيد الحب، أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فيديو كليب أغنيتها "بدي حدا حبو" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وشاشة الـ LBCI. 

وأغنية "بدّي حدا حبو" من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة. أما الفيديو كليب فمن إخراج سمير سرياني.
 
وكانت نانسي عجرم قد شوّقت جمهورها للفيديو كليب من خلال طرح سؤال عبر إنستغرام، جاء فيه: "قرّب عيد الحب! محمسين؟"، لافتة الى أن إطلاق الفيديو كليب الجديد سيتم الساعة ٦ على يوتيوب وشاشة الـLBCI .
 
 

آخر الأخبار

فنّ

نانسي عجرم

عيد الحب

بدّي حدا حبو

فيديو كليب

أغنية

LBCI التالي
إليسا تعود الى بيروت بعد خضوعها لعملية في يدها... فماذا قالت؟
"لتمكين النساء"... هند صبري تطلق علامتها التجارية في عالم الموضة (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2022-12-19

نانسي عجرم "تهدي" اللبنانيين أغنية "يا عيد"... ماذا قالت عبر الـLBCI عن ظهور عائلتها في الفيديو كليب؟

LBCI
فنّ
08:31

"قرّب عيد الحب"... مفاجأة نانسي عجرم على شاشة الـLBCI

LBCI
فنّ
2023-01-18

نبيل شقيق نانسي عجرم في فيديو ملفت... ابنته رقصت على أغنية عمّتها!

LBCI
فنّ
09:25

تامر حسني يتّهم مايلي سايرس بتقليد أغنيته!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:19

نوال الزغبي في جلسة تصوير جديدة من حوض الاستحمام (صور)

LBCI
فنّ
09:25

تامر حسني يتّهم مايلي سايرس بتقليد أغنيته!

LBCI
فنّ
08:31

"قرّب عيد الحب"... مفاجأة نانسي عجرم على شاشة الـLBCI

LBCI
فنّ
08:05

رسالة جديدة من عادل كرم بعد وفاة والدته: "باقية معنا بالقلب"

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:10

واشنطن: قرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل "ليس صائبًا"

LBCI
أخبار لبنان
12:06

أعضاء من "الاعتدال الوطني" زاروا ضريح الشهيد وسام عيد

LBCI
أمن وقضاء
13:48

نادي قضاة لبنان: كل مَن ارتضى أن لا يتصرف كقاضٍ أن يبادر إلى الاستقالة

LBCI
امن وقضاء
2023-01-25

المحروقات تحلّق.. والأسعار تتخطى المليون!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-01-25

إخلاء سبيل جميع الموقوفين في تحقيقات المرفأ.. المعطيات الكاملة للملف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في قصر العدل... عراك مع نواب في مكتب الوزير ومحتجون غاضبون في الخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جدل في شأن وضع الموظفين المخلى سبيلهم في قضية المرفأ بالتصرف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

ما هو السياق الذي سلكه الإفراج عن العوف؟.. هذا ما رواه نزار زكا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هل إلتزمت الصيدليات بالإضراب؟

LBCI
أمن وقضاء
13:29

وسقط العدل على باب قصره... إجتماع مجلس القضاء طار والحرب المفتوحة بين البيطار وعويدات مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

لقمة الأستاذ الرسمي قد تردّه عن الإضراب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

بعد باسيل... فرنجية في بكركي: فهل تكسر زيارتهما الجمود السياسي الحاصل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
09:06

إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
02:17

ارتفاع أسعار المحروقات يتواصل!

LBCI
أخبار سياسية
06:16

فرنجية: باسيل لديه اسبابه ليرفضني فالامور أكبر من قدرته الاستيعابية ولست ضد قائد الجيش ولكن ما هو مشروعه السياسي؟ وهل معوّض رئيس توافقي؟ أنا لا أريد أن اكون رئيس تحدٍ والاكثرية بحاجة الى 65 صوتاً لذلك نقول أنا أو غيري لا أحد يستطيع أن يصل الى الرئاسة

LBCI
امن وقضاء
08:45

هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجمد حسابات حسن مقلد وولديه راني وريان

LBCI
صحف اليوم
00:16

سليم لـ"الأخبار": قد أُطالب بإقالة قائد الجيش

LBCI
أخبار لبنان
16:24

مقتل شاب يعمل في محل صرافة في جل الديب رميا بالرصاص

LBCI
حال الطقس
03:15

منخفض جوّي قريبا...

LBCI
امن وقضاء
04:58

بالفيديو: تفاصيل إحباط عملية تهريب مخدرات إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة