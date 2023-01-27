أصالة نصري تتمنّى "ضرب اللئيم كفّين"... فهل قصدت هذه الفنانة؟

أصالة نصري تتمنّى "ضرب اللئيم كفّين"... فهل قصدت هذه الفنانة؟

غرّدت الفنانة السوريّة أصالة نصري عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر وكتبت: "بسّ لو الإنسان فينا بيقدر يقول شو لازم يقول (من وجهة نظره) كنّا كتير ارتحنا، بسّ للأسف أنا من الناس اللي الكلمه بتتفسّر عندهم تريليون تفسير، لذلك مارح أعطي رأيي بموقف بيدل على لؤم وتعالي وأنا اللي بتمنّى أضرب كفّين كلّ اللي بيفكّر حاله غير لأنّه ما حدا غير".

وسرعان ما رجّح البعض أن أصالة نصري قد قصدت زميلتها الفنانة المصريّة أنغام بسبب تجاهل الأخيرة للممثلة السورية ديما قندلفت والممثل السوري سامر المصري خلال توزيع جوائز Joy Awards.

بدورها، حذفت أصالة نصري تغريدتها بعد الجدل الّذي أحدثته، وبرّرت تصرّفها بالقول "قصّة بلا طعمة وفشّيت شوي خلقي ومافي داعي تبقى".