الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أصالة نصري تتمنّى "ضرب اللئيم كفّين"... فهل قصدت هذه الفنانة؟

فنّ
2023-01-27 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أصالة نصري تتمنّى &quot;ضرب اللئيم كفّين&quot;... فهل قصدت هذه الفنانة؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أصالة نصري تتمنّى "ضرب اللئيم كفّين"... فهل قصدت هذه الفنانة؟

أصالة نصري تتمنّى "ضرب اللئيم كفّين"... فهل قصدت هذه الفنانة؟

غرّدت الفنانة السوريّة أصالة نصري عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر وكتبت: "بسّ لو الإنسان فينا بيقدر يقول شو لازم يقول (من وجهة نظره) كنّا كتير ارتحنا، بسّ للأسف أنا من الناس اللي الكلمه بتتفسّر عندهم تريليون تفسير، لذلك مارح أعطي رأيي بموقف بيدل على لؤم وتعالي وأنا اللي بتمنّى أضرب كفّين كلّ اللي بيفكّر حاله غير لأنّه ما حدا غير".
 
وسرعان ما رجّح البعض أن أصالة نصري قد قصدت زميلتها الفنانة المصريّة أنغام بسبب تجاهل الأخيرة للممثلة السورية ديما قندلفت والممثل السوري سامر المصري خلال توزيع جوائز Joy Awards.
 
بدورها، حذفت أصالة نصري تغريدتها بعد الجدل الّذي أحدثته، وبرّرت تصرّفها بالقول "قصّة بلا طعمة وفشّيت شوي خلقي ومافي داعي تبقى".

آخر الأخبار

فنّ

أصالة نصري

أنغام

LBCI التالي
زين العمر يستذكر الطفلة الكسندرا نجار: "حقك ما رح يضيع"
يارا بو منصف ترقص على طريقة ميّاس... "حبيتوا الفكرة؟" (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-01-23

زلّة لسان أنغام تقسم الرأي العام... فكيف علّقت ديما قندلفت على ما جرى؟

LBCI
فنّ
2023-01-12

أصالة نصري عن إطلالاتها الأخيرة: "عندي عقدة طفولة"

LBCI
فنّ
2022-12-08

ما هو وضع أنغام الصحي؟... والدها يكشف المستجدات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:05

زين العمر يستذكر الطفلة الكسندرا نجار: "حقك ما رح يضيع"

LBCI
فنّ
05:49

يارا بو منصف ترقص على طريقة ميّاس... "حبيتوا الفكرة؟" (فيديو)

LBCI
فنّ
05:29

"مع أبو وديع الغالي"... أحدث ظهور لجورج وسوف في السعوديّة

LBCI
فنّ
05:26

ايلي مشنتف يعلن انفصاله... نهاية علاقة دامت 10 سنوات!

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:26

ايلي مشنتف يعلن انفصاله... نهاية علاقة دامت 10 سنوات!

LBCI
أخبار لبنان
07:54

ماذا في جديد الصراع بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية؟

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-12

معلومات للـLBCI: النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ستستأنف أمام الهيئة الإتهامية قرار القاضي نقولا منصور الذي ابطل فيه محضر التحقيق الذي أجرته القاضية نازك الخطيب مع رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم

LBCI
أخبار دولية
00:34

إدانة منفذ إعتداء بإسم تنظيم الدولة الإسلامية في نيويورك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:59

قوى المعارضة تعقد اليوم إجتماعًا موسعًا... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
07:54

ماذا في جديد الصراع بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية؟

LBCI
أخبار لبنان
07:16

بيان نواب المعارضة: لن نرضخ!

LBCI
أخبار لبنان
05:11

وزير الدفاع: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني

LBCI
أخبار لبنان
04:37

حماده من بكركي: قد يكون هناك من زيارة قريبة لتيمور جنبلاط الى بكركي

LBCI
خبر كاذب
03:56

مشروع سكني متطوّر ... في الامارات أم العراق؟

LBCI
أخبار لبنان
03:51

إعتصام لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية أمام وزارة الداخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في قصر العدل... عراك مع نواب في مكتب الوزير ومحتجون غاضبون في الخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
09:06

إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
02:12

اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟

LBCI
امن وقضاء
03:35

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يخلي سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تستأنف القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية

LBCI
أمن وقضاء
04:18

جريمة قتل صبحي فخري وزوجته..."ارجاء"

LBCI
امن وقضاء
08:45

هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجمد حسابات حسن مقلد وولديه راني وريان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟

LBCI
امن وقضاء
05:05

وزير الدفاع من بكركي: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني ولا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل بأي اجندة سياسية

LBCI
امن وقضاء
08:06

معلومات للـLBCI: وزارة الصحة ستقوم بإصدار مؤشر أسعار يومي للأدوية غير المدعومة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة