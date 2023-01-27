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محاكمة المغنية آية ناكامورا وحبيبها السابق بتهمة "العنف المتبادل"

فنّ
2023-01-27 | 08:06
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محاكمة المغنية آية ناكامورا وحبيبها السابق بتهمة &quot;العنف المتبادل&quot;
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محاكمة المغنية آية ناكامورا وحبيبها السابق بتهمة "العنف المتبادل"

محاكمة المغنية الفرنسية من أصل مالي آية ناكامورا إلى جانب شريك حياتها السابق المنتج فلاديمير بودنيكوف بتهمة العنف المتبادل في محكمة بفرنسا.

انطلقت محاكمة المغنية الفرنسية من أصل مالي آية ناكامورا إلى جانب شريك حياتها السابق المنتج فلاديمير بودنيكوف، الخميس بتهمة العنف المتبادل بين شريكين، في المحكمة في بوبينيي الواقعة في سان دوني بضواحي باريس.

ووفق وكالة فرانس برس، ينبغي على المغنية، البالغة من العمر 27 عاماً، وحبيبها السابق المنتج البالغ من العمر 34 عاما، الردّ على اتهامات "بممارسات عنيفة ضد الشريك مع عجز مؤقت عن العمل، في المحاكمة التي ستستمر ثمانية أيام على الأقلّ".

وبحسب المعلومات، فقد تدخلت الشرطة المحلية ليل السادس إلى السابع من آب، مرتين بسبب توترات في محيط منزل فلاديمير بودنيكوف في روسني سو بوا.

وخلال احتجاز النجمة الفرنسية لدى الشرطة، قالت ناكامورا إنها تعرضت للعنف من زوجها، بحسب مصدر مطلع على القضية، إلا أنه "لم تكن هناك أي كدمات فعلية"، مشيراً إلى تعرّض الطرفين إلى "خدوش".

وأُطلق سراح الزوجين حينها مع استدعائهما لاحقاً أمام محكمة الجنايات.

ومن المقرر أن تطرح المغنية آية ناكامورا ألبومها الرابع "دي ان كاي" الجمعة. وبيعت كل تذاكر حفلاتها الثلاث المرتقبة في أيار في "أكور أرينا" بباريس.

 

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