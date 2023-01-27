بعد إلغاء تصوير فيلم... الممثلة الفرنسية إيفا غرين تُطالب شركة إنتاج بمليون دولار

انطلقت معركة قانونية في المملكة المتحدة بين الممثلة الفرنسية إيفا غرين وشركة إنتاج، إذ تطالب بالحصول على مستحقاتها عن فيلم أُلغي تصويره.

وكان من المقرر أن تشارك غرين، 42 عاماً، التي عُرفت بدورها في فيلم "كاسينو رويال" عام 2006، في فيلم "ايه باتريوت" من نوع الخيال العلمي، ويتناول قضية المناخ، قبل أن يتوقف إنتاج العمل في تشرين الأول 2019.

وتقاضي الممثلة الفرنسية شركة "وايت لانترن فيلمز" الإنتاجية، مطالبةً اياها بمبلغ مليون دولار كمستحقات لها عن الفيلم رغم إلغاء إنتاجه.

إلا أنّ شركة الإنتاج البريطانية قررت أن تردّ برفع دعوى قضائية ضد الممثلة، معتبرة أنّ غرين قدّمت "مطالب غير معقولة" وأضرّت بإنتاج الفيلم.

ويُفترض أن تستمر المحاكمة التي انطلقت الخميس لمدة ثمانية أيام. ومن المتوقع أن تَمثُل غرين أمام المحكمة الاثنين.