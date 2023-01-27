جورج وسوف لتركي آل الشيخ: لما بحسّ انو حزني حزنك وفرحي فرحك بتأكد انك صديق أصيل ووفي

لما بحسّ انو حزني حزنك وفرحي فرحك، بتأكد مرة جديدة انك صديق أصيل ووفي. الامس في دارك العامرة غمرت عيلتنا بذوقك وخليتني أشعر انو لسه الدنيا بخير بالرغم من قساوتها. كل الحب والتقدير ابو ناصر الغالي@Turki_alalshikh https://t.co/38rveAHDiA
— Georges Wassouf (@wassouf) January 27, 2023
لما بحسّ انو حزني حزنك وفرحي فرحك، بتأكد مرة جديدة انك صديق أصيل ووفي. الامس في دارك العامرة غمرت عيلتنا بذوقك وخليتني أشعر انو لسه الدنيا بخير بالرغم من قساوتها. كل الحب والتقدير ابو ناصر الغالي@Turki_alalshikh https://t.co/38rveAHDiA