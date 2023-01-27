جورج وسوف لتركي آل الشيخ: لما بحسّ انو حزني حزنك وفرحي فرحك بتأكد انك صديق أصيل ووفي

لما بحسّ انو حزني حزنك وفرحي فرحك، بتأكد مرة جديدة انك صديق أصيل ووفي. الامس في دارك العامرة غمرت عيلتنا بذوقك وخليتني أشعر انو لسه الدنيا بخير بالرغم من قساوتها. كل الحب والتقدير ابو ناصر الغالي@Turki_alalshikh https://t.co/38rveAHDiA — Georges Wassouf (@wassouf) January 27, 2023

بعدما نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق فيه استقباله لسلطان الطرب جورج وسوف ونجليه جونيور وحاتم في الرياض.غرّد الفنان جورج وسوف عبر حسابه الخاص على تويتر بالقول "لما بحسّ انو حزني حزنك وفرحي فرحك، بتأكد مرة جديدة انك صديق أصيل ووفي. الامس في دارك العامرة غمرت عيلتنا بذوقك وخليتني أشعر انو لسه الدنيا بخير بالرغم من قساوتها. كل الحب والتقدير ابو ناصر الغالي".