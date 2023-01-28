حسن شاكوش يعقد خطوبته... وجمال خطيبته حديث المتابعين (صورة)

حسن شاكوش يعقد خطوبته... وجمال خطيبته حديث المتابعين (صورة)

أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش خبر عقد خطوبته على الشابة المصريّة ريم طارق.

في التفاصيل، نشر الفنان حسن شاكوش الصورة الأولى من الخطوبة، وأرفقها بالتعليق التالي: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات".

وأشاد روّاد مواقع الاجتماعي بجمال خطيبة حسن شاكوش في الصورة المُتداولة.