صور مُسرّبة لأصالة وهي تدخّن... وأحلام الشامسي بالمرصاد للمنتقدين

صور مُسرّبة لأصالة وهي تدخّن... وأحلام الشامسي بالمرصاد للمنتقدين

انتشرت عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر صور مُسرّبة للفنانة السوريّة أصالة نصري وهي تدخّن داخل الاستديو خلال الوقفة الاعلانيّة.

وساهم انتشار هذه الصور على منصّات التواصل الإجتماعي الى توجيه الانتقادات للفنانة أصالة، فسارعت زميلتها الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي للدفاع عنها.

في التفاصيل، دوّنت الفنانة أحلام عبر تويتر "تغريدة مستفزة وغير لائقة وهذا لن يقلل من قدرها اخوي، هي انسانة عفوية وتحترم جمهورها والا كانت دخنت ع الهواء، ومثل ما شفت وراء الكواليس! والناس اللي تتصيد من دون اي احترام لخصوصيتها عيب عليهم والكل يدخن ما سوت شي عظيم ولها كل المحبة والتقدير. اصالة صارت بنتنا وما نرضى فيها".

#أصالة_نصري فنّانة مميزة "فنياً" ولكنها لم تحترم الجمهور ولم تحترم زملاءها في اللجنة بتدخينها «الڤيب» على الملأ!!



من المفترض أن تكوني قدوة أمام جمهورك ويبقى هذا التصرف "مع نفسك" بعيداً عن إزعاج الآخرين.



للعلم: الڤيب لا يقل ضرراً عن الدخان وربما أضراره أكبر. pic.twitter.com/xi5O00nt7I — أحمد بن هشام المالكي (@AlmalkiTV1) January 28, 2023