صور مُسرّبة لأصالة وهي تدخّن... وأحلام الشامسي بالمرصاد للمنتقدين

#أصالة_نصري فنّانة مميزة "فنياً" ولكنها لم تحترم الجمهور ولم تحترم زملاءها في اللجنة بتدخينها «الڤيب» على الملأ!!
من المفترض أن تكوني قدوة أمام جمهورك ويبقى هذا التصرف "مع نفسك" بعيداً عن إزعاج الآخرين.
للعلم: الڤيب لا يقل ضرراً عن الدخان وربما أضراره أكبر. pic.twitter.com/xi5O00nt7I
— أحمد بن هشام المالكي (@AlmalkiTV1) January 28, 2023
#أصالة_نصري فنّانة مميزة "فنياً" ولكنها لم تحترم الجمهور ولم تحترم زملاءها في اللجنة بتدخينها «الڤيب» على الملأ!!
من المفترض أن تكوني قدوة أمام جمهورك ويبقى هذا التصرف "مع نفسك" بعيداً عن إزعاج الآخرين.
للعلم: الڤيب لا يقل ضرراً عن الدخان وربما أضراره أكبر. pic.twitter.com/xi5O00nt7I
اعذر مروري تغريده مستفزه وغير لائقه وهذا لن يقلل من قدرها اخويه هي انسانه عفويه وتحترم جمهورها والا كانت دخنت ع الهوى،ومثل ما شفت وراء الكواليس!!والناس اللي تتصيد من دون اي احترام لخصوصيتها عيب عليهم والكل يدخن ماسوت شي عظيم ولها كل المحبه والتقدير اصاله صارت بنتنا وما نرضى فيها https://t.co/caqe5lBwmU
— A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) January 29, 2023
اعذر مروري تغريده مستفزه وغير لائقه وهذا لن يقلل من قدرها اخويه هي انسانه عفويه وتحترم جمهورها والا كانت دخنت ع الهوى،ومثل ما شفت وراء الكواليس!!والناس اللي تتصيد من دون اي احترام لخصوصيتها عيب عليهم والكل يدخن ماسوت شي عظيم ولها كل المحبه والتقدير اصاله صارت بنتنا وما نرضى فيها https://t.co/caqe5lBwmU