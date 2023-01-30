باسم مغنية يرفع القبعة لنانسي عجرم: "عنيدة بخياراتها المتنوعة"

باسم مغنية يرفع القبعة لنانسي عجرم: "عنيدة بخياراتها المتنوعة"

هنّأ الممثل اللبناني باسم مغنية النجمة نانسي عجرم على إصدار فيديوكليبها الخاص بأغنية "بدي حدا حبو"، وذلك في تغريدةٍ أطلقها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، كتب باسم مغنية على حسابه الرسمي "اختارت نانسي أعمالها بعناية. عنيدة بخيارتها المتنوعة على كل الأصعدة، تشبه نفسها في حياتها وعملها وهذا ما يميزها عن الآخرين، أغانيها كليباتها متنوعة قريبة من الواقع. ترفع القبعة لها ولفريق عملها ومؤخراً المخرج سمير سرياني".

بدورها، ردّت نانسي عجرم على باسم مغنية بالقول "وكيف ما بدي حبك، إنت اللي بموهبتك فرضت حالك وبإصرارك استحقيت النجاح بجدارة. باسم! كل الحب والإحترام وكلمة شكرًا قليلة".

اختارت #نانسي أعمالها بعناية. عنيدة بخيارتها المتنوعة على كل الأصعدة،تشبه نفسها في حياتها وعملها وهذا ما يميزها عن الآخرين،أغانيها كليباتها متنوعة قريبة من الواقع. ترفع القبعة لها ولفريق عملها ومؤخرا المخرج #سمير_سرياني@NancyAjram #بدي_حدا_حبو #كيف_ما_بدي_حبك_نانسي — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) January 29, 2023