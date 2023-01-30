باسم مغنية يرفع القبعة لنانسي عجرم: "عنيدة بخياراتها المتنوعة"

اختارت #نانسي أعمالها بعناية. عنيدة بخيارتها المتنوعة على كل الأصعدة،تشبه نفسها في حياتها وعملها وهذا ما يميزها عن الآخرين،أغانيها كليباتها متنوعة قريبة من الواقع. ترفع القبعة لها ولفريق عملها ومؤخرا المخرج #سمير_سرياني@NancyAjram #بدي_حدا_حبو #كيف_ما_بدي_حبك_نانسي
— Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) January 29, 2023
اختارت #نانسي أعمالها بعناية. عنيدة بخيارتها المتنوعة على كل الأصعدة،تشبه نفسها في حياتها وعملها وهذا ما يميزها عن الآخرين،أغانيها كليباتها متنوعة قريبة من الواقع. ترفع القبعة لها ولفريق عملها ومؤخرا المخرج #سمير_سرياني@NancyAjram #بدي_حدا_حبو #كيف_ما_بدي_حبك_نانسي
وكيف ما بدي حبك، إنت اللي بموهبتك فرضت حالك وبإصرارك استحقيت النجاح بجدارة.
باسم! كل الحب والإحترام وكلمة شكرًا قليلة🤍 https://t.co/Fu4McYX66n
— Nancy Ajram (@NancyAjram) January 29, 2023
وكيف ما بدي حبك، إنت اللي بموهبتك فرضت حالك وبإصرارك استحقيت النجاح بجدارة.
باسم! كل الحب والإحترام وكلمة شكرًا قليلة🤍 https://t.co/Fu4McYX66n