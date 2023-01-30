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صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
فنّ
2023-01-30 | 07:13
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صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
سادت حالة من القلق بين محبّي الممثل اللبناني القدير أسعد رشدان بسبب انتشار صور للأخير من داخل المستشفى، فما هي حالته الصحيّة؟
في الحقيقة، نشر أسعد رشدان على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صوراً له من المستشفى، وشرح وضعه الصحي بالقول "ظمطنا حيث لم يظمط الآخرون... نظرة فابتسامة فتلفون فموعد، فصورة اشعة، فسكانر، فصورة ما فوق الصوتية، فميل، فرسّورات".
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