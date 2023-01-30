كارول سماحة: أصبحت عضواً في نقابة المهن الموسيقية المصريّة

كارول سماحة: أصبحت عضواً في نقابة المهن الموسيقية المصريّة

أعلنت الفنانة اللبنانيّة كارول سماحة عن حصولها على بطاقة عضويّة في نقابة المهن الموسيقيّة بمصر.

وأعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بالحصول على العضوية، فقالت "أنا سعيدة جداً لأنني أصبحت عضواً رسمياً في نقابة المهن الموسيقية المصريّة".