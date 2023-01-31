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ابن شقيق مايكل جاكسون يلعب دور "ملك البوب" في فيلم "مايكل"
فنّ
2023-01-31 | 03:07
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ابن شقيق مايكل جاكسون يلعب دور "ملك البوب" في فيلم "مايكل"
ابن شقيق مايكل جاكسون يلعب دور "ملك البوب" في فيلم "مايكل"
أعلن استوديو ليونزغيت الاثنين، أن جعفر جاكسون ابن شقيق المغني مايكل جاكسون، سيجسد دور ملك البوب الراحل في فيلم السيرة الذاتية "مايكل".
وقال الاستوديو في بيان أن "الفيلم سيشمل جوانب حياة مايكل جاكسون كافة وأبرز عروضه التي وضعته على طريق أن يصبح أيقونة في عالم الموسيقى".
وهذا العمل، من إخراج أنطوان فوكوا وإنتاج غراهام كينغ، اللذين قالا إن جعفر جاكسون لديه قدرة طبيعية على محاكاة عمه وإحيائه.
ولم تتطرق ليونزغيت بشكل مباشر إلى أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل في قصة جاكسون، وهي محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال في عام 2005 ومزاعم إضافية ضد المغني ظهرت في الفيلم الوثائقي "Leaving Neverland" عام 2019، إذ روى الفيلم قصة ويد روبسون وجيمس سافيتشوك، اللذين ادعيا أنهما كانا صديقين لجاكسون وتعرضا للإيذاء من قبله في سن الـ7 والـ10 سنوات على التوالي، في أوائل التسعينيات.
والجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف في كاليفورنيا قضت في عام 2020 بأنه يمكن للرجلين متابعة دعاواهما من خلال دعوى قضائية. في حين نفت عائلة جاكسون تلك الاتهامات وفازت ملكية مايكل جاكسون باستئنافها.
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