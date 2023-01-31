سارة الهاني تستذكر شقيقتها الراحلة: " باتت في قبرها وحيدة"

ويبقى موت أختي كسرا بالقلب وغصه بأسفل الحنجرة وجرحا لا يشفى أبدا، اللهم ارحم اغلى من فقدنا. اشتقت لأختي وصوت اختي وضحكات اختي اللهم ارحم من باتت في قبرها وحيده، ربي اجعل أعمالها مؤنسه لها واجعلها تنام مطمئنه برضاك و عفوك يارب 🙏🏻
— سارة الهاني Saralina (@SaraElHani) January 30, 2023
ويبقى موت أختي كسرا بالقلب وغصه بأسفل الحنجرة وجرحا لا يشفى أبدا، اللهم ارحم اغلى من فقدنا. اشتقت لأختي وصوت اختي وضحكات اختي اللهم ارحم من باتت في قبرها وحيده، ربي اجعل أعمالها مؤنسه لها واجعلها تنام مطمئنه برضاك و عفوك يارب 🙏🏻