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جو صادر في رسالة إلى نادين الراسي: أنتظر عودتك بقوّة! (فيديو)

فنّ
2023-01-31 | 06:24
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جو صادر في رسالة إلى نادين الراسي: أنتظر عودتك بقوّة! (فيديو)
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جو صادر في رسالة إلى نادين الراسي: أنتظر عودتك بقوّة! (فيديو)

جو صادر في رسالة إلى نادين الراسي: أنتظر عودتك بقوّة! (فيديو)

حلّ الممثل اللبناني جو صادر ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الالكتروني وصفحة الـ LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب.
 
ووجّه الممثل جو صادر رسالةً الى الممثلة نادين الراسي مُعلناً أنّه ينتظر عودتها بقوّة الى الساحة التمثيليّة.
 
شاهدوا ماذا قال جو صادر لنادين الراسي في هذا الفيديو:
 
 

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جو صادر

نادين الراسي

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